Weiteres Asylquartier kommt in ehemaliges Lehrlingsheim der ÖBB

Was die OÖN am Donnerstag bereits angekündigt haben, ist nun fix: Linz bekommt zusätzlich zum Großquartier im ehemaligen Ibis-Hotel beim Hauptbahnhof eine weitere Asylunterkunft der Bundesbetreuungsagentur (BBU). 80 bis 100 Flüchtlinge werden im ehemaligen ÖBB-Lehrlingsheim in der Unionstraße untergebracht. Das haben BBU und ÖBB am Freitag gegenüber den OÖN bestätigt.