Weiterer Affenpocken-Fall in Linz

Heute, Freitag, meldete das Kepler Universitätsklinikum (KUK) einen weiteren laborbestätigten Affenpocken-Fall bei der Linzer Gesundheitsbehörde. Bei einem 39-jährigen Linzer wurde das Virus nach Auftreten erster Symptome nachgewiesen. Die Gesundheitsbehörde des Magistrats hat umgehend die erforderlichen Schritte eingeleitet. Der betroffene Mann wurde behördlich abgesondert. Der Gesundheitszustand von Kontaktpersonen wird behördlich überwacht, bei Auftreten von Symptomen werden weitere Absonderungen vorgenommen.

Zweiter Fall

Erst am Mittwoch wurde ein erster Fall des Affenpocken-Virus in Linz gemeldet: Ein 34-jähriger Linzer befindet sich seitdem in behördlicher Absonderung. Nach den bisherigen Erhebungen dürfte kein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen bestehen.

