Großlieferung mit Schutzausrüstung in Oberösterreich gelandet

Eine Million Masken - je 500.000 OP und FFP2 - sowie 6.000 Schutzoveralls sind am Montag via AUA-Charterflug aus Shanghai in China auf dem Linzer Flughafen in Hörsching (Bezirk Linz-Land) eingetroffen. Das Material sei ausschließlich für Oberösterreich und zur Versorgung der oberösterreichischen Bedarfsträger vorgesehen, hieß es in einer Pressemitteilung des Landes.

Die 13 Tonnen Schutzausrüstung würden auf Lastwagen verladen und zum Zentrallager gebracht, von wo aus sie auf die einzelnen Spitäler und andere Bedarfsträger aufgeteilt werden. Die Beschaffung sei nicht einfach gewesen, gleichzeitig habe sich ihr Team um Bestellungen bei heimischen Unternehmen gekümmert, betonte Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP).

Das Video zeigt die Landung am Ostermontag:

"Müssen uns nach der Krise besser aufstellen"

Bereits am Vortag ist ein Flugzeug mit drei Millionen Stück an Schutzmasken und Handschuhen in Linz gelandet. Die Boeing 777 der Austrian Airlines brachte um 15.40 Uhr aus dem chinesischen Shanghai die 17 Tonnen schwere Fracht an dringend benötigter Schutzausrüstung für Oberösterreichs Spitäler, Alten- und Pflegeheime sowie weitere Einrichtungen, darunter 1,6 Millionen Untersuchungshandschuhe, eine Million Operationsmasken und eine halbe Million FFP2-Schutzmasken.

Großlieferung mit Schutzkleidung für Oberösterreich Bild: FOTOKERSCHI.AT / BAYER (FOTOKERSCHI.AT / BAYER)

Der Weltmarkt für medizinische Schutzausrüstung sei hart umkämpft, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). „Daher bin ich froh, dass wir uns immer wieder durchsetzen und Großlieferungen in Empfang nehmen können.“

Europa und Österreich dürften aber diesen wichtigen Markt den asiatischen Ländern nicht alleine überlassen. „Hier müssen wir uns nach der Krise besser aufstellen. Oberösterreichs Unternehmen haben jedenfalls das nötige Rüstzeug dafür, wie sie aktuell beweisen“, sagte der Landeshauptmann. Er dankte den oberösterreichischen Unternehmen, die ihre Produktion umgestellt haben und jetzt medizinische Schutzausrüstung in vielfältigster Form produzieren.

Von einem Zentrallager aus wird die Lieferung gemäß einem festgelegten Verteilungsschlüssel an alle oberösterreichischen Spitäler sowie medizinische und pflegerische Einrichtungen verteilt.

Ziel: Großteil in Oberösterreich produzieren

Bisher habe das Land Bestellungen um 56 Millionen Euro getätigt. "Und es wird noch weiter bestellt werden. Alles, was wir vor Ort haben, ist gut. Notfalls wird es eingelagert", teilte der Krisenstab des Landes auf OÖN-Anfrage mit.

Wären diese öffentliche Investitionen in Zeiten einer Wirtschaftskrise nicht besser bei oberösterreichischen als bei chinesischen Unternehmen aufgehoben gewesen? Die Bestellungen seien bereits getätigt worden, bevor heimische Unternehmen die Produktion umgestellt hätten, so der Krisenstab. "Die oberösterreichischen Unternehmen können derzeit nur einen Teil von dem liefern, was benötigt wird bzw. laufen die Produktionen gerade an. Eine ordentliche Startausstattung ist also jedenfalls notwendig", teilte das Land mit. Ziel sei es, möglichst viel im eigenen Land zu produzieren.

