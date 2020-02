Weitere Brandstiftung

Die Serie an Brandstiftungen reißt nicht ab: Nach vier mittlerweile geklärten Brandlegungen in Enns bzw. einer in Steyr sowie den weiterhin noch rätselhaften vier Bränden bei einem Haus in Hargelsberg musste nun die Feuerwehr in Wels Freitagabend zu einem vermutlich gelegten Feuer ausrücken.

Im Keller der Wirtschaftskammer und des Wirtschaftsförderungsinstitutes (Wifi) hat ein Unbekannter an zwei Stellen Weihnachtsdekoration angezündet. Die Brandmeldeanlage schlug an und die nur wenige Meter entfernte Feuerwehr rückte an. Rund 100 Menschen, die gerade Kurse besucht hatten, mussten wegen der starken Rauchentwicklung ins Freie gebracht werden.

Auch die Rettung ist alarmiert worden, verletzt wurde laut Polizei aber niemand. Die Ermittlungen zu dem unbekannten Brandleger sind im Gange.

Ebenfalls noch auf der Suche sind die Kriminalisten wie berichtet nach dem Feuerteufel in Hargelsberg (Bezirk Linz-Land). Nach dem vierten Brand innerhalb von acht Tagen in ein und demselben Einfamilienhaus laufen die Erhebungen auf Hochtouren.

