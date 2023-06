Weiter unbeständig: Das lange Warten auf den Sommer

Der sommerliche Badespaß in Oberösterreichs Seen muss noch warten, auch diese Woche bleibt es unbeständig.

In genau vier Wochen verbringen Oberösterreichs Schüler ihren ersten Sommerferientag. Bis das Thermometer im Juni auch wirklich sommerliche Temperaturen anzeigt, heißt es aber abwarten und sich in Geduld üben. "In den vergangenen Jahren war es aufgrund des Klimawandels im Mai und Juni extrem warm und trocken, daher ist in diesem Jahr die Erwartungshaltung an sommerliche Temperaturen im Juni hoch. Aber ein 30-Grad-Tag wäre im langjährigen Durchschnitt derzeit noch zu früh, wenn man sich die Jahre 1991 bis 2020 genau anschaut", sagt Claudia Riedl, Meteorologin bei der GeoSphere Austria.

"Außergewöhnliche Regenfälle"

Rekorde gab es bisher im Juni nur bei den Niederschlagsmengen, die teilweise sehr lokal begrenzt niedergegangen sind und Keller und Unterführungen unter Wasser gesetzt haben. An der Wetterstation in Wels/Schleißheim etwa wurde heute vor einer Woche der bisherige Regenrekord gebrochen: Innerhalb von nur zwei Stunden schüttete es bei einem Gewitter 125 Liter pro Quadratmeter – ein neuer Tageshöchstwert, sagt Riedl: "Das war wirklich außergewöhnlich. Es kommt immer wieder einmal vor, dass es zu lokal sehr begrenzten Starkregenfällen kommt. Das hat mit den Quellwolken und dem derzeit kaum auftretenden Wind zu tun. Auch das Tiefdruckgebiet unterstützt diese kleinräumigen Wetterereignisse. Aber so einen Starkregen wie in Wels hätten wir nicht erwartet."

Warum sich derzeit das verhaltene Sommerwetter konsequent über Österreich hält, das hat laut Meteorologin mit einer derzeitigen Ost-Wetterlage zu tun. Ein Hoch im Norden Europas hält sich stabil über der Nordsee und blockiert somit die Wettereinflüsse, die normalerweise vom Atlantik nach Österreich strömen. "Deswegen sind die Prognosen derzeit auch für uns etwas ungewöhnlich, ein stabiles Hochdruckwetter ist derzeit bei uns noch nicht in Sicht", sagt Riedl.

Ausblick: sonniger Wochenstart

Auch die kommende Woche zeigt sich zweigeteilt. Während heute, Montag, bis Mittwoch hinweg mit Sonne und Temperaturen bis zu 25 Grad zu rechnen ist, schwenkt das Wetter in der zweiten Wochenhälfte wieder um. "Da wird es wieder unbeständiger, die Luft ist labil, und es kann vereinzelt zu Regenschauern – womöglich auch wieder zu Starkregenfällen – kommen", sagt Riedl.

Ein wirklicher Sommerstart ist laut derzeitigen Prognosen zumindest auch in der kommenden Woche nicht in Sicht. "Aber man muss bedenken: Es ist jetzt der 12. Juni. Bis Ende Juni haben wir noch ein bisschen Zeit, die Hoffnung auf die erste 30-Grad-Marke in Oberösterreich im Juni bleibt weiter bestehen", sagt die Meteorologin. Ab Montag nächster Woche könnte sich eine stabilere Wetterlage einstellen: "Da sind dann Temperaturen von mehr als 25 Grad in Sicht, vielleicht geht es in Richtung Sommer", sagt Riedl.

