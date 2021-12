Weiße Weihnachten? "Aus heutiger Sicht ist noch immer alles möglich"

In vier Tagen ist der Heilige Abend. Doch eine Prognose, ob wir bei Schneefall in die Christmette gehen werden oder nicht, sei nach wie vor noch nicht möglich, sagt Liliane Hofer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Zu unsicher seien die Wettergrafiken noch, welche Art der Luftströmung unser Land am Freitag streifen werde. "Derzeit schaut es nach einer milden West-Strömung aus, es lauert aber auch eine kalte Strömung, bei der es noch unklar ist, ob sie angezogen wird oder nicht", sagt Hofer.

Zumindest zwei Dinge seien aber fix: Nämlich, dass zu Weihnachten Niederschläge – welcher Art auch immer – die Wetterlage dominieren werden. Und nachdem in Lagen über 600 Meter bereits jetzt schon zum Teil ausreichend Schnee liegt, dürfte die weiße Pracht dort auf jeden Fall erhalten bleiben – "auch wenn es am 24. Dezember dort regnet", wie Meteorologin Hofer sagt.

Sonnig bis zur Wochenmitte

Nun aber zur detaillierten Vorschau für diese Woche: Heute, Montag, zieht eine Kaltfront durch, die zu Beginn verbreitet Schneefall bzw. zeitweise in tiefen Lagen Schneeregen bringen wird. Ab Mittag setzt sich aber vom Norden her trockenes und sonniges Wetter mit Höchstwerten von 0 bis plus 5 Grad durch. "Dann bekommen die nebelgeplagten Regionen endlich wieder einmal Sonne", sagt Hofer. Einzige Ausnahme könnte das südliche Bergland sein, in dem es weiterhin trüb bleiben könnte.

Durchwegs sonnig werden dank des Hochdruckeinflusses auch der Dienstag und der Mittwoch, nachdem sich lokale Frühnebelfelder rasch aufgelöst haben. Die Maximalwerte liegen zwischen minus und plus 2 Grad bzw. minus 3 und plus 1 Grad.

Einen Mix aus dichten Wolken und kurzen, sonnigen Phasen bringt dann der Donnerstag (Höchstwerte zwischen minus und plus 2 Grad), der durchwegs trocken bleiben wird. (nieg)