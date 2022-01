Als der Demonstrationszug am Mittwochnachmittag wieder Richtung Innenstadt zog, blieben ein paar Dutzend Teilnehmer vor dem Hort der Brucknerschule in der Wiener Straße stehen. Im Hort hatte der Lärm die Kinder an die Fenster des Gebäudes gelockt. Die Kinder trugen dabei Masken – Anlass genug für einen Teilnehmer der Demo, über Lautsprecher zu kritisieren, dass die Kinder wegen der Masken "nicht mehr klar denken" könnten. Einige Demonstranten richteten ihre Handys auf das Gebäude, um