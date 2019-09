Weil sie ein Mädchen beeindrucken wollten: Burschen zerstörten Spielplatz

Am Samstag verwüsteten vorerst unbekannte Täter den Kinderspielplatz am Sportgelände im Gemeindegebiet von Taufkirchen an der Pram. Sie zerstörten unter anderem eine Parkbank, Mistkübel und Einrichtungen der Spielstätte.

Die Polizei konnte einen 14-jähriger Schüler und dessen drei gleichaltrige Freunde, alle aus dem Bezirk Schärding, als Täter ausforschen. Die Schüler sind geständig. Als Motiv für die Tat gaben sie zum einen Imponiergehabe gegenüber einer 15-jährigen Schülerin an und zum anderen aus Langeweile gehandelt zu haben. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

