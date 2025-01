"Weil ich blöd war": Pensionist wegen Brandstiftung in Linz vor Gericht

Das Landesgericht Linz ordnete die Festnahme an.

Beim ersten Brand im März wurde die Hausfassade schwer in Mitleidenschaft gezogen. Beim zweiten Brand direkt vor dem Wohnhaus des Pensionisten konnte nur dank dem Eingreifen der Berufsfeuerwehr Schlimmeres verhindert werden.

Der 67-Jährige kam am Donnerstag mit einem Rollator in den Gerichtssaal. Warum er die beiden Container angezündet habe, will der Richter von ihm wissen. Er muss die Fragen oft doppelt stellen und laut sprechen, damit ihn der Angeklagte versteht.

Kein Kick durch Taten

"Weil ich blöd war", sagt dieser auf die Frage des Richters. Einen konkreten Grund für seine Taten nennt er nicht. Einen Kick habe ihm die Brandstiftung angeblich nicht gegeben. Auf die Nachfrage einer Schöffin, ob die Brandstiftung ein Schrei nach Hilfe oder Aufmerksamkeit war, nickt der Mann.

Er wünsche sich eine Erwachsenenvertretung, damit er "jemanden zum reden habe", so der Pensionist. Er brauche jemanden zum reden, wenn er wieder in dieses "Loch" falle, sagt er und meint damit die Brandstiftung.

Prozess vertagt

Weil der 67-Jährige keine richtige Erklärung für seine Taten liefern kann, hat der Richter entschieden, ein psychiatrisches Gutachten einholen zu lassen. Der Prozess wurde daher vertagt, ein neuer Termin steht noch nicht fest.

