Weil er Kinder-Foto löschen sollte: Mann trat auf Mutter in Wels ein

Ein 64-Jähriger hat am Samstag in Wels in einem Linienbus fotografiert und dabei auch ein Bild der Kinder einer 40-Jährigen gemacht. Als sich die Mutter beschwerte und zum Löschen der Aufnahme aufforderte, trat ihr der Betrunkene in den Bauch.

Auch gegenüber den zu Hilfe gerufenen Polizisten verhielt er sich aggressiv und wurde vorübergehend festgenommen, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.

