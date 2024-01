Der Angeklagte bei Prozessbeginn am Freitag

Gleich zwei Leben soll ein 29-jähriger Oberösterreicher im April 2023 in Graz ausgelöscht haben: Zuerst soll er seine Lebensgefährtin durch Messerstiche getötet haben, dann raste er in - laut Anklage suizidaler Absicht - gegen einen Pkw, dessen Lenker starb. Am Freitag musste sich der Verdächtige vor einem Geschworenensenat verantworten. Sein Verteidiger sprach von einer "Tötungshandlung im Affekt" sowie "grob fahrlässiger Tötung".

"Am 22. April 2023 hat er zwei Leben beendet", stellte Staatsanwältin Katharina Tauschmann zu Beginn ihres Eröffnungsplädoyers fest. Sie beschrieb, wie die Beziehung des Mannes zu seiner Freundin "auf der Kippe gestanden ist". Als sie zu ihm sagte, er könne sofort gehen, kam es zur Eskalation. Laut Anklägerin habe es sich um eine Situation gehandelt, die für einen Femizid typisch sei: "Der Mann ist in einer emotionalen Trennungssituation, gekränkt, wütend, überfordert. Weil er die Trennung nicht akzeptieren konnte, musste sie sterben".

Aus dem Archiv: Unfassbare Tat eines 28-jährigen Steyrers

Zum Streit war es gekommen, weil der 29-Jährige immer wieder eifersüchtig auf einen anderen Mann war. Er hatte seine Lebensgefährtin Anfang 2023 als Domina in einem Laufhaus kennengelernt und zu ihr dann auch eine private Beziehung aufgebaut. Die beiden wohnten zusammen und hatten ein seinen Neigungen entsprechendes Verhältnis, in dem sie der bestimmende Teil war. Als es zum Streit kam wegen ihrer Kontakte zu anderen Männern, eskalierte die Situation. Er holte ein Küchenmesser und soll immer wieder auf sie eingestochen haben. Anschließend setzte er sich in sein Auto und krachte nach kurzer Fahrt mit hoher Geschwindigkeit gegen einen entgegenkommenden Pkw.

Der mutmaßliche Mörder raste laut Staatsanwaltschaft in suizidaler Absicht mit diesem BMW in den Gegenverkehr … Bild: APA/Erwin Scheriau

"Die Fakten können sehr unterschiedlich gesehen werden, es kommt auf die Perspektive an", meinte Verteidiger Gerald Ruhri. "Er ist kein Mörder, er hat aus einem Affekt heraus gehandelt", war der Jurist überzeugt. Die Beziehung der beiden sei geprägt gewesen von "Überordnung und Unterordnung", aber "sie war der Mittelpunkt seines Lebens".

Der Angeklagte fühlte sich schuldig des Totschlags im Affekt und der grob fahrlässigen Tötung. Der Zusammenstoß mit dem anderen Fahrzeug sei passiert, weil sich der 29-Jährige auf seine Wunde am Arm gegriffen habe.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper