Weihnachtsbrände: Ein Toter und große Schäden

Die Weihnachtsfeiertage zählen für die Feuerwehren zur einsatzreichsten Zeit des Jahres.

In Wien-Simmering forderte am frühen Nachmittag des Christtages ein Zimmerbrand ein Todesopfer. Im Johann-Hatzl-Hof schrie ein Wohnungsinhaber aus einem Fenster um Hilfe, nachdem ein Feuer ausgebrochen war. Eine Drehleiter, die lang genug gewesen wäre, den Mann zu retten, hatte die Feuerwehrgruppe nicht dabei. Bei dem Toten handelte es sich um einen 81-jährigen Mann. Auslöser des Feuers war vermutlich eine brennende Kerze, sagte eine Polizeisprecherin der Wiener Exekutive gestern.

Ein weiterer Zimmerbrand mit schwerwiegenden Folgen ereignete sich am Christtag in Wien-Alsergrund, wo 15 Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

Meterhohe Flammen

Bei einem Brand in einer Reihenhaussiedlung in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen/Niederösterreich) konnten sich am gestrigen Stefanitag in den frühen Morgenstunden sieben Menschen selbst in Sicherheit bringen. Einem Feuerwehrsprecher zufolge dürfte der Brand im Erdgeschoß in einer von fünf Wohnungen seinen Ausgang genommen haben und sich innerhalb weniger Minuten über den Vollwärmeschutz der Fassade bis zum Dach ausgebreitet haben. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hätten bereits meterhohe Flammen aus den Fenstern geschlagen, so der Sprecher. "Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich sieben Personen in unmittelbarer Lebensgefahr.

Besonders hinterhältig gingen Einbrecher im Bezirk Grieskirchen vor: Die Täter legten in einem Haus in Gallspach Feuer. Zu welchem Zeitpunkt die Einbrecher in das unbewohnte Gebäude eingedrungen waren, war vorerst noch nicht bekannt, auch die Höhe des Schadens ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

Glimmbrand in der Holzdecke

Laut Polizei entzündeten die Täter im ersten Stock des Gebäudes ein Feuer. Obwohl sie Pulver aus einem Feuerlöscher versprühten, löschten sie die Flammen nicht ganz.

So breitete sich ein Glimmbrand in der Holzdecke des Hauses aus. Die alarmierte Polizei holte daraufhin die freiwillige Feuerwehr zu Hilfe, die das Feuer löschte.

