Weihnachten vor 100 Jahren

Es sind keine unbeschwerten Weihnachten, die uns das Jahr 2021 beschert – weil es ein Virus und seine Folgen so wollen. Wie ging es den Menschen 1921 in diesen Tagen, drei Jahre nach dem Ende des verheerenden Ersten Weltkriegs und nach dem Ausbruch der Spanischen Grippe? Ein Rückblick in die "Tages-Post", die Vorgänger-Zeitung der OÖNachrichten.

Weiße Weihnachten?

"Wie fast jedes Jahr fehlte auch heuer dem Christabende der Zauber der Winterlandschaft. Nicht einmal winterliche Kälte herrschte, die daran erinnert hätte, dass der Eismond sozusagen vor der Türe steht", ist zu lesen. An Menschen, die sich erst in letzter Minute um Geschenke scherten, fehlte es auch damals nicht. Am Nachmittag des Heiligen Abends, der auf einen Samstag fiel, "drängten sich ... scharenweise Kauflustige in die Geschäfte, um noch Gaben für den Weihnachtstisch zu erwerben. Trotz der herrschenden Teuerung hatten die Kaufleute große Umsätze; die stärkste Nachfrage herrschte, abgesehen von Spielwaren für die Kinder, nach Gebrauchsgegenständen, während die kostspieligen Luxusartikel mehr in das Hintertreffen rücken mussten. Die Vergnügungslokale der Stadt hatten während der Feiertage Massenbesuche aufzuweisen; ... und auch die Bars vermochten die Gäste kaum zu fassen, die dort gemütliche Plauderstunden verbringen wollten".

Holz für die Armen

Im Linzer Gemeinderat wird daran erinnert, dass viele arme Leute niemanden finden konnten, der ihnen Holz nach Hause schaffte. "Manche kamen mit ganz defekten Kinderwagen oder anderen schwachen Wagen", von diesen wurden "manche obendrein vom schweren Holze erdrückt". Um den Armen und Kranken zu helfen, wurde beschlossen, vom Wirtschaftshof die zu verteilenden Portionen "mit tunlichster Beschleunigung in die Höfe folgender Schulen in ganzen Scheitern zu überführen".

Weihnachtsbriefmarken

Sie sind heute selbstverständlich. 1958 wurde zur Eröffnung des Postamtes Christkindl in Steyr aus der Serie "Baudenkmäler in Österreich" eine Weihnachtsbriefmarke freigemacht, die die Kirche von Christkindl zeigt. 1963 erschien die erste Sonderpostmarke "Weihnacht", seit 1967 geschieht das jährlich. Nachgedacht wurde darüber aber schon 1921, wie die Tages-Post schreibt: "Warum sollten wir nicht auch eine Weihnachtsbriefmarke haben, zumal sie den Zweck dieses Festes der Liebe und des Spendens sinnig verkörpern würde? ... Den ersten Versuch machte wohl Dänemark, das vor einer Reihe von Jahren zu Weihnachten eine Briefmarke herausbrachte, die zugunsten eines Krankenhauses für tuberkulöse Kinder verkauft wurde." In der Folge brachten Privatiers 1907 im US-Bundestaat Delaware 50.000 Stück einer 1-Cent-Marke heraus, die zugunsten des Roten Kreuzes verkauft wurde – und in einer Woche vergriffen war. "Das Rote Kreuz der Vereinigten Staaten hat dann Weihnachtsbriefmarken für ganz Amerika in den Handel gebracht und damit ziemliche Beiträge zur Bekämpfung der Tuberkulose erzielt."

Unheilig

Unter dem Schlagwort "Exzesse" schilderte ein Reporter, was sich in dieser heiligen Nacht Unheiliges durch zwei junge, angeheiterte Burschen zutrug, die zum Gasthof "Grüner Baum" kamen und in die dort befindliche Tanzschule wollten: "Als sie diese jedoch geschlossen fanden, rissen sie aus Übermut aus dem Hauskanal den Schlussstein aus dem Lager und drehten auch das Gaslicht ab, so dass Passanten gefährdet waren, in den Kanal zu stürzen. Einen Kellner, der den Unfug bemerkte, schlugen sie zu Boden. Am Taubenmarkt ohrfeigten die Kerle dann einen Passanten. Gegen den einschreitenden Wachebeamten benahmen sie sich gewalttätig. Beherzte Passanten eilten dem Wachebeamten zu Hilfe und walkten die Radaubrüder weidlich durch."

Weihnachtsbotschaft an Amerika

Michael Hainisch, von 1920 bis 1928 Bundespräsident der Ersten Republik, richtete eine Dankesnote an die USA für die als amerikanische Hilfsmillion bekannte Unterstützung – die vom späteren US-Präsidenten Herbert Hoover geleitete Ernährungshilfe: "Sowohl die Regierung als auch das Volk der Vereinigten Staaten haben jetzt schon während zweier Weihnachten so großherzig dazu beigetragen, die traurige Lage der österreichischen Kinder zu erleichtern ... Die fröhlicheren Gesichter und die kräftigeren Körper unserer Kinder erzählen besser, als es irgendwelche Worte von mir tun könnten, was wir schulden."

Verpönte Schaulust

Ausgehend von "des Engländers Wort, dass Zeit Geld ist", empört sich ein Kommentator, dass dieser Spruch für unzählige Wiener nicht gelte, denen es nur darum gehe, "blanke Neugierde und müßige Schaulust zu befriedigen". Der Autor geißelt vor allem jene hauptstädtische Spezies, "die zu jeder Tageszeit die Kiebitze bei den privilegierten Schuhputzern bilden. Bekanntlich wurden zahlreichen Kriegsinvaliden in allen Stadtteilen Wiens Standplätze für die Reinigung des beschmutzten Schuhwerkes eingeräumt. . . Dieses Säubern vom Straßenkot, Betupfen mit der Schuhpasta und verblüffend rasche Reiben mit dem Wolllappen, bis endlich das Leder blitzblank sich präsentiert, lockt Neugierige und immer wieder Neugierige herbei, bis sich eine schier undurchdringliche Korona um den Putzmann bildet. Das gafft und schaut, versäumt uneinbringliche Viertelstunden – allein was verschlägts, hierlands ist ja Zeit kein Geld."

Operetten-Seligkeit

Das Linzer Landestheater bestückte seine Bühne zu den Weihnachtsfeiertagen mit drei Operetten – "Der Tanz ins Glück" von Robert Stolz, "Der Zigeunerbaron" von Johann Strauß sowie "Der Herzog von Reichstadt" von Peter Stojanovits.

Tages-Post-Leitartikel vom 24. Dezember 1921

"Weihnacht ist Wintersonnenwende, Erinnerung an die heilige Wehestunde Mariens, Wiegenfest des Weltheilands, Hochfest der Christenheit. Wir feiern es heuer beinahe so arm wie das Kindlein, das die Braut des Zimmermannes Josef aus dem Davidischen Königshause auf ihrer Reise zur römischen Volkszählung in der kalten Stallkrippe von Bethlehem vor 1921 Jahren geboren hat. Die Verhältnisse damals waren vielfach den heutigen ähnlich. Auch damals hatte sich eine ruhmreiche Kultur ausgelebt und rüstete zum Sterben, und alle sehnten den kraftvollen Erneuerer herbei, der für die Menschenseelen eine neue Welt aufbauen sollte...

... Christus hat all die Sehnsüchte, die sich an sein Kommen knüpften, in irgendeiner Weise erfüllt. Daraus erklärt sich auch der Siegeszug der neuen Lehre, die Flüsse und Berge, Staatsgrenzen und Meere übersprang und allüberall das Denken der Menschen befruchtete und heiligte. Sie war, wenn auch Christus nicht der erste und nicht der letzte der großen Religionsstifter , die auf dem klassischen Boden der Religionen in Vorderasien wuchsen und wirkten, war, etwas unerhört Neues. Da war vor allem die Betonung der Menschheitsbruderschaft, der Nächstenliebe, der Feindesliebe und der Friedenssehnsucht ...

... Nichtsdestotrotz beherrschte die Lehre Christi, wenn auch in verschiedenen Formen, auch weiterhin die Gehirne der Menschen, bis die kalte Zweifelsucht des 18. Jahrhunderts das Christentum von seinem hohen Piedestal (Sockel, Anm.) stürzte. Die gebildete Menschheit flüchtete aus den engen Dogmenlehrgebäuden ins freie Feld der Wissenschaft. Sie hat auch da nicht gefunden, was sie, irre geworden am frommen Kindheitsglauben, suchte: das Glück und die Liebe. Von nun an regierte der Zweifel die Gemüter. Die große Weltkatastrophe zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat immer weitere Kreise dem, was ihnen bisher Glück und Trost war, entfremdet und sie suchen nun mit banger Seele, mit wehem Herzen und heißer Hoffnung den verlorenen Gott ...

... Es musste auch so kommen. Der vierjährige Weltkrieg und die nicht endenwollende Revolutionspsychose haben ja die Vorbedingungen hiefür geschaffen. Seit sieben Jahren zerstören wir immer und bauen nichts auf. Es soll übrigens hier nicht vom materiellen Aufbau, sondern nur vom geistigen die Rede sein. Auch für diesen zeigen sich ebenso wie für den materiellen kaum sichtbare Spuren. Und so dämmern wir dahin wie das liebe Vieh, immer nur an das Heute denkend und nie an das Morgen. Vielfach sind uns auch alle geistigen Bedürfnisse verloren gegangen. Auch heute noch hat der Dichter recht, der im 18. Jahrhundert den Vers prägte:

"Einstweilen, bis den Bau der Welt Philosophie zusammenhält, erhält sie das Getriebe durch Hunger und durch Liebe."

Leider hat sich der Hunger als der stärkere Motor erwiesen. Die Liebe wurde ausgelöscht. Es gibt ja doch nur noch den Kampf, den Kampf eines gegen alle und aller gegen einen, des einen Volkes wider das andere, der einen Klasse wider die andere. Völkerkampf und Klassenkampf beherrschen die Bühne des Weltgeschehens, und das nennen wir armen Menschen des 20. Jahrhunderts den Frieden! Vielleicht wird er uns einmal werden, wenn wir ihn uns verdient haben. Dann mag der Staat sich zu dem Zweck bekennen, den der große griechische Weise Aristoteles einst formuliert hat: ein Leben in Glückseligkeit und Schönheit. Für dieses fehlt uns allerdings der Führer, den wir uns in tausendfältigen Gesichtern ersehnen. An ihn wollen wir heute, am Wiegenfeste dessen, der da gesagt hat: ,Meinen Frieden gebe ich Euch, meinen Frieden hinterlasse ich Euch. Liebe deinen Nächsten‘, erinnern. Sein Kommen wird eine neue Blüte der Menschheitsgeschichte einleiten."