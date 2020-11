Weihnachten: Italien für Skiurlaubsverbot in Europa

Diese Nachricht klingt wie eine Hiobsbotschaft für den Wintertourismus: Die italienische Regierung will Kontakte zu den alpinen Nachbarländern, darunter Österreich, aufnehmen, um über eine mögliche Schließung der Skipisten über die Weihnachtszeit zu diskutieren. Ziel sei, auf europäischer Ebene Skiurlaub zu verbieten und die Verbreitung der Coronavirus-Epidemie zu verhindern, berichtete die italienische Tageszeitung "La Repubblica".

Die Skipisten sollten, so der Plan der italienischen Regierung, erst Ende Jänner öffnen, wenn die Infektionszahlen sinken und die EU-Länder mit Impfkampagnen beginnen können.

Widerstand in Norditalien

Damit stößt die Regierung in Rom aber selbst im eigenen Land auf Widerstand. Sechs norditalienische Regionen, darunter Österreichs Nachbarregionen Trentino/Südtirol und Friaul-Julisch Venetien, appellierten an die Regierung in Rom, auf ihre Pläne zu verzichten. Die Gefahr sei, dass die Wirtschaft in den Berggebieten in eine noch tiefere Krise stürze.

Der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher forderte ein Treffen mit der Regierung, um die Problematik der Skisaison zu diskutieren. In anderen Regionen wie in Venetien oder der Lombardei pochen die Verantwortlichen darauf, dass eine solche Regelung – wenn überhaupt – nur im europäischen Gleichklang erfolgen dürfe. "Es wäre absurd, wenn die Skipisten bei uns geschlossen bleiben, während man in Sankt Moritz ganz normal Ski fahren darf", sagte der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia.

"Aufsperren vor Weihnachten"

Danach, dass eine europaweite Einigung zustande kommt, sieht es vorerst nicht aus. Tirols Landeshauptmann Günther Platter (VP) hat gestern für die Wintersaison die Devise "Aufsperren" ausgegeben. "Mein Appell lautet: Sperren wir auf, sobald es die Infektionszahlen zulassen. Denn dass Betriebe – Hotels, Gasthäuser und Skilifte – nicht aufsperren, ist eine Gefahr für den Tourismusstandort Tirol", sagte er am Montag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck.

Der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (VP) nannte eine Öffnung der Skigebiete vor Weihnachten als Ziel. Möglicher Termin sei der 19. Dezember.

