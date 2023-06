Weggeworfener Müll erhöht die Unfallgefahr für E-Biker

An die zehn Jahre dürfte es die Kampagne schon geben, ganz genau wussten es die Beteiligten auch nicht mehr. Mit dem Slogan "Wirf nix raus" machen Land OÖ und Landesabfallverband auch heuer wieder auf das Problem des "Litterings" aufmerksam. Darunter versteht man das achtlose Wegwerfen von Müll aus dem Autofenster oder beim Spazierengehen. Besonders Zigarettenstummel, Plastikflaschen, Getränkedosen und andere Abfälle vermüllen Wiesen, Parks und Straßenränder in ganz Oberösterreich.

Littering kostet Unsummen

Weniger geworden ist das Problem in den letzten Jahren jedenfalls nicht. Rund 400 Tonnen dürften pro Jahr auf Oberösterreichs Landesstraßen anfallen. Das verursacht Kosten von etwa 1,5 Millionen Euro jährlich. "Es kostet eine Unsumme unsere 6000 Kilometer Landesstraßen sauber zu halten", sagt Steinkellner. Vor allem aber schadet es der Umwelt und dem Landschaftsbild. Gerade die unzähligen weggeworfenen Zigarettenstummeln würden große Schäden in der Natur anrichten und Wasser und Land verschmutzen, sagt der Vorsitzende des Landesabfallverbands, Bürgermeister Roland Wohlmuth. Da Zigarettenfilter aus Cellulose-Acetat, also Kunststoff, bestehen, können sie nicht biologisch abgebaut werden. Es dauert Jahre, bis herkömmliche Zigarettenfilter sich zersetzen. In der Zwischenzeit geben sie ihre giftigen Stoffe wie Teer, Blei und Nikotin an die Natur ab. Tiere können auch schwerwiegende Schäden erleiden, wenn sie Zigarettenstummel fressen.

Müll auf der Straße als Unfallursache

Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FP) weist zudem auf eine neuere Entwicklung hin. Der Boom bei den E-Bikes führt dazu, dass immer mehr ältere Personen mit höherer Geschwindigkeit unterwegs sind. Auf der Straße weggeworfener Müll kann verstärkt zu Unfällen führen. "Jede Ablenkung kann Ursache für einen Unfall sein", sagt Steinkellner. Es sei wichtig, dass die Menschen ihre Verantwortung erkennen und ihren Abfall ordnungsgemäß entsorgen, anstatt ihn einfach aus dem Fenster zu werfen.

Wie sich die Einführung des Pfandes auf Dosen und PET-Flaschen auf das Problem auswirken wird, bleibt abzuwarten. Wohlmuth ist jedenfalls schon "richtig gespannt". Ab 2025 zahlt man für Einwegflaschen und -dosen 25 Cent Pfand.

Autor Christian Diabl Christian Diabl

