Wegen versuchtem Überholmanöver: 19-Jähriger in Haid mit Waffe bedroht

Am Montagabend ereignete sich auf der Kremstalstraße in Haid ein Vorfall, bei dem ein 19-jähriger Afghane von einem 36-jährigen türkischen Staatsbürger mit einer Schusswaffe bedroht wurde. Laut Polizei ging der Drohung ein versuchtes Überholmanöver voraus, das in ein Streitgespräch an einer Ampelkreuzung mündete. Im Verlauf des Streits zog der 36-Jährige plötzlich eine Schreckschusspistole und richtete diese auf den 19-Jährigen. Anschließend setzte er seine Fahrt Richtung Salzburg fort.

Die Polizei wurde umgehend alarmiert und leitete eine großangelegte Fahndung ein. Mehrere Streifenfahrzeuge, darunter auch Zivilfahrzeuge und die Schnelle Interventionsgruppe (SIG), verfolgten das gesuchte Fahrzeug. An der Autobahnauffahrt Eugendorf gelang es den Beamten schließlich, das Auto zu stoppen. Der 36-Jährige wurde aus dem Fahrzeug gezerrt und festgenommen.

Kinder waren im Auto

Im Fahrzeug befanden sich noch sechs weitere Personen, darunter auch minderjährige Kinder. Bei der Durchsuchung entdeckten die Polizisten eine geladene Schreckschusspistole, einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker sowie ein Springermesser. Alle Waffen wurden sichergestellt, und gegen den Beschuldigten wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

In seiner Einvernahme zeigte sich der Mann geständig und erklärte, die Schreckschusspistole gezogen zu haben, weil er den Überholversuch des 19-Jährigen als bedrohlich empfunden habe. Der 36-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

