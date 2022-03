Es war eine sehr ungewöhnliche Meldung, die die Polizei Oberösterreich Ende Februar herausgab: Ein Unbekannter habe am 26. Februar auf einer Party in Taiskirchen (Bezirk Ried) den linken Arm einer 17-Jährigen mit Superkleber beschmiert und auf den Mund einer 19-Jährigen gedrückt. Mit dieser Geschichte versuchten die beiden Mädchen, Verletzungen am Mund der 19-Jährigen zu erklären, die noch am selben Abend das Krankenhaus Barmherzige Schwestern in Ried aufsuchen musste.