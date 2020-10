Wegen Sterbehilfe vor Gericht: "Wir haben uns gedanklich total verrannt"

"Wir wollten einfach den Ballast des Lebens loswerden", sagte gestern die Angeklagte Edith B.* zu Beginn des Prozess am Passauer Landgericht. Sie trägt schwarze Jeans, eine grau-melierte Bluse, ihre dunkelbraunen Haare hat sie mit einem schwarzen Perlengummiband zu einem Knoten gebunden.

Die 24-jährige Oberösterreicherin wirkt gefasst, als sie vor dem Schwurgericht zu den Geschehnissen vom 23. August 2019 Stellung beziehen muss. Als sie erzählen muss, wie ihre Freundin Valerie E. starb. Denn für deren Tod muss sich Edith B. in dem mehrtägigen Prozess verantworten. Die Staatsanwaltschaft Passau wirft ihr Tötung auf Verlangen vor. Wie berichtet, fuhren die Freundinnen an diesem Augusttag nachts zum Rannasee in der Nähe des bayerischen Wegscheid, um gemeinsam Suizid zu begehen.

Mit einem Auto wollten die beiden Frauen in den See fahren und sich ertränken. Das Vorhaben scheiterte aber, das von Edith B. gelenkte Fahrzeug blieb im Schlamm stecken. Die Angeklagte habe versucht, ihrer Freundin ein Messer ins Herz zu stoßen, das gelang ihr aber nicht. "Daraufhin flehte mich Valerie an, sie im See zu ertränken", erzählt die Angeklagte, die dem Wunsch ihrer Freundin nachgekommen sei und sie unter Wasser gedrückt haben soll, bis sie tot war. Nachdem Valerie E. leblos im Wasser lag, versuchte Edith B. mehrfach vergeblich, sich selbst das Leben zu nehmen.

Ein vorbeikommender Angler wurde in den frühen Morgenstunden auf das Auto und die beiden Frauen aufmerksam und alarmierte schließlich die Rettungskräfte.

Mehrere Selbstmordversuche

Schon Monate davor versuchten Edith B. und Valerie E. des Öfteren, Selbstmord zu begehen, was aber jedes Mal misslang.

Bereits im Alter von zwölf Jahren habe sie erste Suizidgedanken gehabt, so die 24-Jährige. Damals war ihr Vater vor ihr im Garten an einem Herzinfarkt gestorben. Im gleichen Alter lernte sie auch in der Hauptschule Valerie E. kennen. Beide hatten es in der Schule schwer, wurden aufgrund ihres Aussehens gemobbt. So fanden die beiden Mädchen zusammen und fühlten sich im Laufe der Jahre immer mehr alleine.

Beide hatten in ihrem jungen Alter schon mehrere Jobs: Edith B. schloss eine Lehrausbildung ab, kündigte später aber, da sie ein schwieriges Verhältnis zum Chef gehabt habe. Valerie E. absolvierte die Handelsschule und arbeitete danach in mehreren Branchen, wo sie aber nicht glücklich wurde. Vor der verhängnisvollen Tat waren beide mehrere Monate arbeitslos.

Rettung vor "Dämonen"

Soziale Kontakte hatten die zwei Frauen fast keine. Nur eine weitere Freundin war ein fester Bestandteil im Leben von Edith B. und Valerie E.: Michaela P. aus Linz. Gemeinsam mit ihr praktizierten sie in der Freizeit gerne ein Live-Rollenspiel. Ein Spiel, in dem Personen eine Spielfigur auch physisch darstellen. Die drei Freundinnen nahmen dabei Figuren aus dem Fantasyfilm "Herr der Ringe" an. Michaela P. soll laut dem vorsitzenden Richter bei einem Rollenspiel kurz vor der Tat im August des Vorjahrs einen Brief an Valerie E. geschickt haben: "Du hast nur noch elf Tage, um dich vor den Dämonen zu retten." Vom Vorsitzenden darauf angesprochen, was mit "Dämonen" gemeint sei, antwortete B.: "Damit habe ich nichts Bestimmtes gemeint. Wir haben oft von Dämonen gesprochen, wenn wir uns über unsere gesundheitlichen oder finanziellen Probleme unterhalten haben." Die Freundin Michaela P. weigerte sich, vor Gericht zu erscheinen. Sie leide angeblich unter einem Gedächtnisverlust, so der Richter.

Fast zwei Stunden sitzt auch die Mutter von Valerie E. im Zeugenstand. Ihre Tochter habe im Zimmer einen fünfseitigen Abschiedsbrief hinterlassen, aber sie habe Zweifel, ob der Brief an sie gerichtet gewesen sei, berichtet sie. "Sind Sie der Meinung, dass der ganze Suizidversuch inszeniert war?", fragt der vorsitzende Richter. "Ja, meine Tochter würde mir das nie antun." Auf die Frage, ob Edith B. ihre Tochter "ermordete" habe, antwortete die Mutter mit "Ja".

Urteil wohl im November

Edith B. befand sich nach der Tat bis März dieses Jahres in einer einstweiligen Unterbringung, wo sie psychiatrisch behandelt wurde. Die 24-Jährige bereut die Tat. Heute habe sie keine Selbstmordgedanken mehr: "Valerie und ich haben uns gedanklich verrannt. Wir dachten, uns braucht keiner und dass die Menschen ohne uns glücklicher sind."

Ein Urteil wurde gestern noch nicht ausgesprochen. Aufgrund der umfangreichen Beweisaufnahme mit zwölf Zeugen und vier Sachverständigen wurden drei weitere Verhandlungstermine vom Landgericht Passau angesetzt. Mit einer Entscheidung in diesem Fall ist wohl erst Anfang November zu rechnen.

* Alle Namen wurden von der Redaktion geändert.

