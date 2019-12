Wegen seiner hohen Verluste: 28-jähriger Casinobesucher attackierte Mitarbeiter

Wie die Polizei Oberösterreich am Sonntagnachmittag berichtete, war der in Bayern lebende Österreicher stark betrunken und attackierte den Angestellten mit Faustschlägen und Fußtritten.

Ein zweiter Mitarbeiter eilte seinem Kollegen zur Hilfe und wurde ebenfalls von dem Casinogast verletzt. Der 28-Jährige schnappte sich bei der Attacke mehrere Jetons und den Generalschlüsselbund des Casinos. Außerdem verursachte er an den Sanitäranlagen des Casinos einen erheblichen Sachschaden.

Die Polizei konnte den Mann an Ort und Stelle festnehmen. Bei der Befragung auf der Polizeiinspektion bedrohte er noch einen Beamten mit dem Umbringen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ist der Mann schließlich in die Justizanstalt Ried im Innkreis gebracht worden. Der Casinoangestellte erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde in das Krankenhaus Braunau gebracht.

