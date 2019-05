Wegen Reinigungsarbeiten: Kommende Woche zwei Tunnel auf A8 gesperrt

WELS. Wegen Reinigungsarbeiten in den Tunneln Noitzmühle und Steinhaus kommt es auf der Innkreis Autobahn (A8) kommende Woche zu nächtlichen Sperren und Umleitungen.

Wie die Asfinag Freitagvormittag in einer Aussendung berichtet, ist die A8 zwischen der Anschlussstelle Wels-West und dem Knoten in Fahrtrichtung Knoten Voralpenkreuz von Montag 6. Mai bis Mittwoch 8. Mai 2019 jeweils zwischen 20.00 und 5.00 Uhr gesperrt. In Fahrtrichtung Suben ist dieser Abschnitt in den zwei Nächten von Mittwoch 8.5. bis Freitag 10.5. ebenfalls jeweils zwischen 20.00 und 5.00 Uhr für den Verkehr geschlossen.

Die Umleitung führt wechselweise über das Autobahndreieck A 25 Welser Autobahn bis Knoten Haid und dann über die A1 West Autobahn zum Knoten Voralpenkreuz. Die Anschlussstelle Wels West bleibt ebenso benutzbar wie die Zufahrt und Wendemöglichkeit im Bereich der Raststation Voralpenkreuz.

