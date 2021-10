Wegen Mordes verurteilter Freigänger soll Supermarkt überfallen haben

Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Wels am Mittwoch. Der Freigänger und sein 22-jähriger Komplize hatten am Donnerstag der Vorwoche mit vorgehaltener Waffe von einem 17-jährigen Mitarbeiter des Marktes Bares aus der Kasse und von der 23-jährigen Filialleiterin Geld aus dem Tresor erzwungen. Am Wochenende wurden sie geschnappt.

Bei einem der beiden soll es sich um einen der Justiz bereits gut Bekannten handeln, der 2006 einen Wirt mit einem Sesselbein totgeprügelt hat und 20 Jahre Haft ausgefasst hat. Die Staatsanwaltschaft Wels bestätigte, dass es sich um einen Freigänger handelt, der wegen Mordes eingesessen ist, nicht jedoch um welchen Fall es geht.