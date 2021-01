Wegen Grabkerzen: Holzschuppen stand in Flammen

Am gestrigen Freitag gegen 20 Uhr zündete eine 66-Jährige im Bezirk Freistadt mehrere Grablichtkerzen in ihrem Glashaus an. Unter die Kerzen stellte sie zur Sicherheit Untersetzer. Neben dem Glashaus grenzt ein Holzwagenschuppen, in dem diverse Geräte abgestellt sind. in der Nacht auf den heutigen Samstag warf die Wohnhausbesitzerin noch einen Blick in den Garten, wo noch alles in Ordnung war.

Gegen 5:30 Uhr hörte sie jedoch Geräusche und stellte fest, dass der Geräteschuppen samt Glashaus in Vollbrand stand. Die Feuerwehr wurde verständigt und löschte den Brand. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Verletzt wurde durch den Brand niemand.