Wegen Geldschulden: 32-Jähriger bedrohte Kontrahenten mit Machete

Der Mann (32) aus dem Bezirk Vöcklabruck bedrohte einen 27-Jährigen wegen Geldstreitigkeiten mit einer Machete. Der Vorfall wurde erst zwei Tage später angezeigt. Daraufhin statteten Polizisten dem 32-Jährigen einen Besuch ab und stellten in dessen Wohnung die Waffe sicher. Wie die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte, wurde der Verdächtige in die Justizanstalt Wels gebracht.

Mann mit Machete in Wien verhaftet

Erst am Dienstag hatte es in der Wiener Innenstadt, wie berichtet, einen ähnlichen Vorfall gegeben. Ein ebenfalls mit einer Machete bewaffneter Mann war von Einsatzkräften der Sondereinheit Wega überwältigt und festgenommen worden. Für den 33-Jährigen wurde am Mittwoch die Untersuchungshaft beantragt. Ermittelt wird gegen den Österreicher wegen versuchter schwerer Nötigung. Außerdem wurde ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben.