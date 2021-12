Wegen Demo: Massives Polizeiaufgebot und Schienenersatzverkehr in Linz

In Wien waren es laut Schätzungen rund 40.000, die gegen die Covid-Maßnahmen protestierten. Auch in Linz seien am Sonntag wieder drei Demonstrationen angemeldet worden, so ein Sprecher der Landespolizeidirektion. Die Exekutive rechnet mit einer vierstelligen Zahl an Teilnehmern.

Entsprechend groß ist das Aufgebot, „mehrere hundert“ Einsatzkräfte befinden sich in der Linzer Innenstadt. Polizeibusse nahmen bereits auf der Nibelungenbrücke Stellung.

Wie eine Sprecherin der Linz AG informierte, ist es am frühen Nachmittag schon zu ersten Behinderungen gekommen. Zwischen der Sonnensteinstraße in Urfahr und dem Hauptbahnhof sei ein Schienenersatzverkehr eingerichtet worden.