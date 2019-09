Weg vom Smartphone in die echte Bewegungs-Welt

"Wir wollen die Kinder von der virtuellen in die reale Welt holen", sagt Bernhard Baier, der Landesobmann des Familienbundes. Der Linzer Vizebürgermeister holt sich dazu Spitzensportler. Wenn es ums Laufen geht, ist es Günther Weidlinger, der vierfache Olympiateilnehmer im Langstrecken- und Hindernislauf.

Der trommelt mit Baier für ein sportliches Kinder-Schmankerl. Samstag, 14. September, findet ab 10 Uhr am Pichlingersee in Linz beim Restaurant "Das L" der zweite "Familienbund-Kids-Run" statt. Teilnehmen können Kinder von drei bis 13 Jahren bei Distanzen von 200 bis 1500 Metern.

"Es geht um den Spaß an der Bewegung", sagt Weidlinger. Die Anmeldung ist bis 6. September unter www.ooe.familienbund.at oder am 14. September am Pichlingersee ab 8.15 Uhr gegen ein geringes Nenngeld möglich. Dafür gibt es Starter-Taschen, Labestellen, eine Startnummern-Tombola und Medaillen für alle. Gelaufen wird bei jedem Wetter. (haas)

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.