WeFair im Design Center Linz: Nachhaltigkeit ist groß geworden

So haben es sich die Aussteller der ersten Stunde bei der WearFair 2008 in Linz gewünscht: Fair gehandelte und produzierte Güter sind mitten in der Gesellschaft angekommen. "Es ist gut, dass das Thema Nachhaltigkeit für viele Menschen selbstverständlich geworden ist. Heute können wir aus dem Vollen schöpfen", sagt Christian Huber vom Linzer Anbieter "Kleider machen Leute", der von Anfang an mit bei dabei ist.

Große Bühne für faire Produkte

Die Nachhaltigkeitsmesse ist seit damals aus einer kleinen, feinen Nische herausgetreten und präsentiert 170 Aussteller jetzt unter dem neuen Namen WeFair auf der großen Bühne: Im Linzer Design Center, bis Sonntag, 31. Oktober, jeweils ab 10 Uhr. Mit ein wenig Wehmut ist diese Übersiedlung schon verbunden. Denn nach der unkonventionellen Atmosphäre in der Tabakfabrik mutet die Präsentation im Design Center zwar luftiger – und dadurch passender für die Corona-Regeln – aber auch sehr professionell an. Doch Professionalität und Selbstbewusstsein prägen mittlerweile ja auch die fairen Firmen: Die Produkte aus den Kategorien Mode, Lifestyle und Ernährung sind durchwegs alltagstauglich. Manche Kleidung erfüllt Business-Standards und auch an die heimischen Bio-Lebensmittel haben sich viele Leute längst gewöhnt.

Testen und Kosten gehören dazu. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Geschäftsführer Wolfgang Pfoser-Almer erklärt: "Auf der WeFair kann jeder mit ruhigem Gewissen einkaufen." Auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen – vom Nähworkshop bis zu Konzerten auf einem umgebauten Lastenrad.

Mit den Ausstellenden ins Gespräch zu kommen, erweitert den Horizont. Michaela Gahleitner vom Linzer Label "Vresh Clothing" etwa erzählt, "dass alle unsere Sachen in Portugal genäht werden. Die Leute sind ganzjährig beschäftigt. Das ist uns wichtig." Bei Pedacola aus St. Thomas am Blasenstein lässt sich eine echte Alternative zur schwarzen Limo entdecken: Der hellgelbe Bio-Dicksaft enthält Eberraute, Minze und Vanille. So gut können nachhaltige Alternativen schmecken.

Beratung, die Freude bereitet Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die WeFair findet noch bis Sonntag, 31. Oktober, im Linzer Design Center statt. Tagestickets im Vorverkauf 8,50 Euro, an der Kasse 9 Euro; vergünstigte Karten für Inhaber der OÖNcard. Alle Aussteller und Informationen zu den Corona-Richtlinien sowie das gesamte Rahmenprogramm finden Sie auf www.wefair.at