"Weder ein Orgasmus noch eine Päpstin ist etwas Verwerfliches"

Es sei mit dem öffentlichen Image einer Volksschullehrerin unvereinbar, dass Pädagogin Monika R. nebenberuflich als Motivationstrainerin dem Sexleben älterer Menschen auf die Sprünge hilft und sich in sozialen Netzwerken als "Orgasmus-Päpstin" bezeichnet. In Medien im In- und Ausland wird über die Entlassung der 47-Jährigen, die im Mühlviertel Sportstunden und Förderunterricht gab, diskutiert.

Wie berichtet hat Anwalt Manfred Arthofer eine Klage gegen den Dienstgeber, die oberösterreichische Bildungsdirektion, beim Arbeits- und Sozialgericht in Linz eingebracht, am 6. Februar findet die erste Verhandlung statt. Damit steht die "Fristlose" auf dem richterlichen Prüfstand.

Das Pseudonym "Orgasmus-Päpstin" sei eine "kreative Findung", sagt Arthofer. Doch weder ein Orgasmus noch eine Päpstin sei etwas Verwerfliches. Die Verletzung von Dienstpflichten sei im vorliegenden Fall seiner Mandantin nicht erkennbar. "Natürlich haben Lehrerinnen eine Vorbildwirkung, aber die Grenze für eine Dienstrechtsverletzung bildet das Privatleben", sagt der Anwalt. Zudem geht Arthofer davon aus, dass die Entlassung "verfristet" sei, denn eine Entlassung müsse stets unverzüglich nach Bekanntwerden der mutmaßlichen Gründe ausgesprochen werden, was im konkreten Fall nicht passiert sei.

Der Direktor der Volksschule legt Wert auf die Feststellung, dass nicht er, sondern die Bildungsdirektion die Entlassung verfügt habe. Er bekomme "Hassmails", sagt der Schulleiter. Ungetrübt sei das Arbeitsverhältnis mit seiner Ex-Kollegin nicht gewesen: "Es gab Beschwerden von Eltern über ihr Verhalten gegenüber Eltern und Kindern, über die Art und Weise, wie sie unterrichtet hat", sagt der Direktor. Mehr dürfe er dazu gar nicht sagen.

Autor Robert Stammler Redakteur Land und Leute Robert Stammler

