Für Oberösterreichs Bergrettung hätten es Tage der Freude werden sollen. Viel zu lange war der Ausbildungsbetrieb stillgestanden, zahlreiche Anwärter warteten seit Monaten darauf, ihre Motivation, anderen zu helfen, in die Tat umsetzen zu können. Am Mittwoch folgte endlich der nächste Schritt: Winterkurs im Toten Gebirge. Anwärter und Ausbildner stiegen zum Prielschutzhaus (1420 Meter) in Hinterstoder auf, um sich mit Skitouren, Seiltechnik, Lawinenübungen und dem Biwakieren zu beschäftigen.