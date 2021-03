Das gestrige "Schauerwetter" kam für viele unerwartet: In der Früh schneite es sogar im Zentralraum in dicken Flocken, erst zu Mittag lockerte es auf. So wetterwendisch geht es vorerst weiter: Heute liegt Oberösterreich unter dem Einfluss einer südwestlichen Strömung. "Der Vormittag ist noch regnerisch, dann lockert es bei bis zu zwölf Grad auf", sagt ZAMG-Meteorologe Josef Haslhofer.