Ein Hauch von April: So wird das Wetter in den Semesterferien

Wechselhaftes Wetter in den Ferien

Eine bunte Mischung bietet der Wetterbericht für Oberösterreich in der kommenden Woche: "Im Prinzip ist alles dabei", sagt Meteorologe Josef Haslhofer von der Geosphere Austria. "Die Ferien werden zwar nicht wunderschön, aber man muss auch ganz sicher nicht eine Woche lang im Wohnzimmer hocken."

Nach Sonnenschein und bis zu 14 Grad am Sonntag beginnt die Woche eher trüb, aber warm: Eine Nordwestströmung bringt feuchte Luft vom Atlantik zu uns, am Vormittag ist es im ganzen Bundesland bewölkt und verbreitet regnerisch.

Am Nachmittag verlagert sich der Schwerpunkt der Niederschläge ins südliche Bergland, im Mühlviertel und im Flachland kann die Wolkendecke zwischendurch auflockern. Die Höchsttemperaturen liegen bei 7 bis 11 Grad, gefühlt wird es aber aufgrund der Windspitzen von bis zu 60 km/h deutlich kühler sein.

Das könnte Sie auch interessieren: Tourismusbetriebe trotz milder Temperaturen gut gebucht

Mittwoch bringt Abwechslung

Windig und wechselhaft ist die Wetterlage auch am Dienstag, bevor am Mittwoch eine Westströmung die erste große Abwechslung der Woche bringt: Mildere Luft treibt die Temperaturen in einigen Teilen des Landes auf bis zu 13 Grad. Bei Windspitzen um die 30 km/h lässt sich die Sonne genießen, die stellenweise durch die Wolkendecke dringt.

Am Donnerstag dreht die Höhenströmung auf Südwest und bringt Föhnwind für Oberösterreich. "Noch ist unklar, wie sehr die Wolken auflockern. Aber mit 2 bis 7 Grad in der Früh und 10 bis 15 Grad am Nachmittag wird es frühlingshaft warm, für den Februar ist das sehr ungewöhnlich", sagt Meteorologe Halshofer.

Erst am Freitag steht wieder Regen ins Haus: Die Südströmung bringt feuchte Luft, die Temperaturen liegen den ganzen Tag über bei 3 bis 8 Grad. Schon am Samstag wird es wieder aber erneut trockener. "Insgesamt gibt es also durchaus Tage für Aktivitäten im Freien, dazwischen kann man sich immer wieder daheim entspannen", empfiehlt Haslhofer.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.