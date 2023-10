Eine Woche voll wechselhaftem, typischem Herbstwetter

Wechselhaft beschreibt das Wetter in dieser Woche wohl am treffendsten. Auf föhnig-mildes Wetter folgt nasskaltes – "typisches Herbstwetter", sagt Claudia Riedl von Geosphere Austria dazu. Das Hin und Her liegt an einem Tief über den Britischen Inseln und einer Südwestströmung, die abwechselnd auf Oberösterreich einwirken. Der Montag startet föhnig, im Bergland sind bis zu 60 km/h Windgeschwindigkeit möglich. Vormittags bildet sich im Alpenvorland etwas Nebel, der sich aber wieder auflöst. Tagsüber ziehen dichte Wolken über das Land, weshalb es die Sonne eher schwer haben dürfte.

In der Nacht auf Dienstag bringt eine Kaltfront Regenschauer, frischen Westwind und Temperaturen im niedrigen zweistelligen Bereich. Am Mittwoch schlägt das Pendel wieder in die andere Richtung aus, ein Zwischenhoch bringt freundliches, sonniges Wetter mit Temperaturen um die 15 Grad. Am Donnerstag übernimmt erneut der Föhn, in den Bergen ist mit kräftigem Südwind zu rechnen.

Kaltfront am Freitag

Die nächste Kaltfront folgt aber schon am Freitag, es wird trüb und nass. Sollte es in der Nacht auf Samstag aufklären, könnte es Temperaturen leicht unter null Grad geben. Der Samstag fällt aus heutiger Sicht wieder auf die föhnige und damit mildere Seite, während der Sonntag eine etwas kühlere und nassere Phase einleiten dürfte. In den Bergen ist dann auch mit Schneefall zu rechnen. In der Woche darauf dominiert kühleres, nasses Wetter, allerdings ist das kein Durchbruch für die kühlere Variante des Herbstes. Nach dem 12. November könnte das wechselhafte, streckenweise milde Herbstwetter dieser und letzter Woche wieder übernehmen, sagt Riedl im OÖN-Gespräch.

Die "Wolkenringe" dürften von Kunstfliegern stammen.

Kunstflieger unterwegs

Bei dieser Gelegenheit konnte die Wetterexpertin der Geosphere auch eine Leserfrage klären. Die "Wolkenringe", die am Samstag in St. Martin im Mühlkreis zu sehen waren, dürften von Kunstfliegern stammen, denn die Kondensstreifen halten sich aufgrund der aktuell hohen Luftfeuchtigkeit besonders gut.

