Wechselbetrug mit alter rumänischer Währung

Der Einheimische (37) war gerade Richtung Taiskirchen unterwegs, als er von einem zwischen 25 und 30 Jahre alten und rund 1,85 Meter große Mann bei einer Pannenbucht aufgehalten wurde. Daneben stand ein Auto, indem ein rund 45-jähriger, molliger Lenker saß.

Der Unbekannte erzählte in gebrochenem Deutsch von einer misslichen Lage: Er müsse zu seiner Freundin nach Deutschland fahren. Daher habe er bei einer Tankstelle 2000 rumänische Lei in Euro wechseln wollen, was ihm aber verwehrt worden sei. Daher bat ihn nun der Unbekannte, ihm 350 Euro in bar zu wechseln. Dazu legte er den auf der Tankstelle verwendeten Wechselkurs vor. Der Einheimische willigte ein, wechselte und fuhr weiter. Erst später bemerkte er den Betrug: Bei dieser Währung handelt es sich um eine mittlerweile ungültige. Die neue Währung heißt "Neuer Lei" (Einzahl Leu). Hinweise unter Tel. 059133/4242 (PI Aurolzmünster) erbeten.