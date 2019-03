Wechsel bei pro mente Oberösterreich: Schöny übergab an Yazdi

LINZ. An der Spitze von pro mente Oberösterreich gibt es einen personellen Wechsel: Werner Schöny geht nach 31 Jahren als Obmann bzw. Vorstandsvorsitzender in den Ruhestand.

Werner Schöny Bild: Weihbold

Am Montag übergab er die Führung an seinen Nachfolger und bisherigen Stellvertreter Kurosch Yazdi, wie pro mente am Dienstag mitteilte.

Kurosch Yazdi (Foto: Wakolbinger)

Yazdi ist Primar am Linzer Kepler Klinikum und leitet dort die Klinik für Psychiatrie mit Schwerpunkt Suchtmedizin. Seine Stellvertreterin bei pro mente ist die ärztlichen Leiterin der pro mente Reha - Sonnenpark Bad Hall Margot Peters. Schöny wurde bei der Generalversammlung am Montag zum Ehrenpräsidenten des Vereins gewählt, der sich gegen die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen sowie für die Verbesserung der Lebensumstände der Betroffenen und ihrer Angehörigen engagiert.

