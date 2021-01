Wasserversorgung: "Oberösterreich hinkt hinterher"

Die Trinkwasserversorgung in Oberösterreich hat der Landesrechnungshof (LRH) unter die Lupe genommen. Das Fazit: Verglichen mit anderen Bundesländern hinke Oberösterreich hinterher. Denn hierzulande sind nur knapp 83 Prozent der Haushalte an das öffentliche Wassernetz der Gemeinde bzw. einer Wassergenossenschaft angeschlossen. Alle anderen Länder weisen einen Anschlussgrad von 90 Prozent oder mehr auf.

17 Prozent der Oberösterreicher, das sind 250.000 Menschen, beziehen ihr Trinkwasser aus Hausbrunnen. Jedoch seien vier von fünf Hausbrunnen "mangelhaft", so die Prüfer. Mit einem Anschlussgrad von 83 Prozent verfehle das Land Oberösterreich auch das selbst gesteckte Ziel der im Jahr 2005 beschlossenen Trinkwasser-Strategie, bis 2021 eine Anschlussquote von 90 Prozent zu erreichen. "Auffällig sind die besonders niedrigen Anschlussgrade im Innviertel", sagt LRH-Direktor Friedrich Pammer. Hausbrunnen gelten als die krisenanfälligste Art der Trinkwasserversorgung. Umso problematischer ist, dass nur 16 Prozent der Hausbrunnen als technisch sowie qualitativ geeignet gelten.

Daher müsse der Ausbau gemeinsamer Anlagen durch Genossenschaften vorangetrieben werden, empfehlen die Prüfer. Dadurch könne die Trinkwasserversorgung auch "in Krisenzeiten und bei anhaltender Trockenheit" sichergestellt werden.

Ein Problem: Haushalte, die sich im Umkreis von 50 Metern zu einer öffentlichen Wasserleitung befinden, müssen sich eigentlich daran anschließen lassen. Doch bei der Umsetzung dieser Anschlusspflicht seien vier der acht überprüften Gemeinden säumig gewesen. "Das ist kein Kavaliersdelikt, es gibt klare gesetzliche Vorgaben für alle", mahnt Pammer. Wenngleich die Prüfer einräumen, dass das Thema Hausbrunnen ein lokalpolitisch heikles ist. Ein weiteres Problem: Brunnenbesitzer müssen ihren Hausbrunnen alle fünf Jahre von Profis überprüfen lassen. Dabei wird das Wasser auf Keime, Pestizide, Schwermetalle u.s.w. untersucht. Die Gemeinden müssen sicherstellen, dass die Besitzer den Prüfungsnachweis auch vorlegen. Doch von den acht vom LRH kontrollierten Gemeinden habe sich nur eine Gemeinde um diese Nachweise gekümmert. Es brauche Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Hausbrunnen, empfehlen die Prüfer.

Bei der Berechnung der Wassergebühren sollten die Gemeinden auf die tatsächlichen Kosten abstellen, so der Rechnungshof. Jedoch seien die Kalkulationen der Gemeinden "qualitativ sehr unterschiedlich". Hier brauche es Verbesserungen, so die Prüfer. Viele Gemeinden würden sich an der vom Land festgelegten Mindestgebühr (2019: 1,56 Euro pro Kubikmeter Wasser) orientieren. Doch dies führe bei einigen Gemeinden zu Verlusten, bei anderen zu Überschüssen.

"Handlungsbedarf"

Der für Wasser zuständige Landesrat Wolfgang Klinger (FP) freut esich, dass im LRH-Bericht "genau jene Punkte kritisch beleuchtet werden, bei denen auch ich großes Verbesserungspotenzial sehe." Die zunehmende Trockenheit als Folge des Klimawandels führe zu sinkendem Trinkwasserangebot aus Brunnen, sagt Uli Böker, Wassersprecherin der Grünen. Es bestehe daher "Handlungsbedarf." (staro)

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.