Wassergenossenschaft statt Hausbrunnen: "Wir müssen vorsorgen"

200.000 Oberösterreicher beziehen ihr tägliches Trinkwasser ausschließlich aus einem Hausbrunnen. Doch durch den Klimawandel und lang anhaltende Trockenperioden wie im Jahr 2018 gerät diese Art der Wasserversorgung zunehmend unter Druck.

Der fürs Trinkwasser zuständige Landesrat Wolfgang Klinger (FP) plant deshalb einen Fördertopf in Höhe von einer Million Euro, unter anderem um Brunnenbesitzern die Gründung von Wassergenossenschaften mit mindestens drei Mitgliedern schmackhaft zu machen.

Größere Einheiten seien weit weniger anfällig für Versorgungsprobleme als die kleinen. "Die Trockenheit im Jahr 2018 ist eine Auswirkung des Klimawandels. Die Niederschlagsdefizite wurden heuer nur teilweise ausgeglichen. Wir müssen Vorsorge treffen", sagt Klinger.

Eine Umfrage des Landes bei den kommunalen Wasserversorgern (Gemeinden und Genossenschaften) zeigte, dass 15 Prozent die Versorgung im Vorjahr "gerade noch" bewerkstelligen konnten, vier Prozent griffen zu Wasser-Sparmaßnahmen, drei Prozent brauchten eine Notversorgung. Am stärksten seien sehr kleine Genossenschaften gewesen, die nur bis zu 50 Menschen versorgen. 78 Prozent an, im Dürre-Jahr 2018 keine Probleme gehabt zu haben. In Zukunft müssen aber weitere Wasserquellen erschlossen bzw. Verbindungen zwischen bestehenden Quellen errichtet werden. Auch dafür sei der geplante Fördertopf da.

"Am krisenanfälligsten sind die Hausbrunnen", sagen Klinger und Alfred Trauner, der Leiter der Gruppe Trinkwasser und Abwasser des Landes Oberösterreich. Hier sei oft auch die Qualität des Wassers problematisch. Im Vorjahr untersuchten Experten des Landes mehr als 1200 Hausbrunnen. Das Fazit: Nur 19 Prozent erfüllten in Bezug auf Wasserqualität und den bautechnischen Zustand die Anforderungen.

"Viele Besitzer hängen an ihrem Brunnen, doch oft wissen sie gar nicht, was in ihrem Wasser drin ist. Daher sollte man den Brunnen regelmäßig überprüfen", rät Florian Kolmhofer, der Chef der Landes-Beratungsstelle, die für alle Fragen rund ums Wasser zuständig ist.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.