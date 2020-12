Dieses Weihnachtsfest wird anders sein, als wir es gewohnt sind. Nicht althergebrachte Traditionen, sondern ein Gewirr aus Verordnungen und Fristen regeln in diesem Jahr die Weihnachtsfeiertage. "Wichtig ist, dass wir uns an die einfachen, aber wirksamen Maßnahmen halten. Abstand einhalten, Mund-Nasen-Schutz tragen und auf die Handhygiene achten. Große Zusammenkünfte der Familien haben in diesem Jahr keinen Platz", sagt Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander (VP).

Die OÖNachrichten haben die Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die Feiertage.

Was ist am 24. und 25. Dezember erlaubt, wen darf ich treffen?

Für Weihnachten wurden die Corona-Maßnahmen gelockert: Am Heiligen Abend und am 25. Dezember gelten die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen nicht. Regeln für weihnachtliche Familienfeiern gibt es dennoch: Maximal zehn Personen aus zehn verschiedenen Haushalten dürfen zusammenkommen. Das Sozialministerium betont, dass von den weihnachtlichen Ausnahmen auch die Maskenpflicht bei Treffen von Privatpersonen in Innenräumen betroffen ist. Sprich, Familienfeiern am 24. und 25. Dezember können auch ohne Mund-Nasen-Schutz stattfinden.

Wird es heuer Christmetten geben?

Christmetten werden stattfinden. Viele Pfarren bieten gleich mehrere Termine an, damit nicht zu viele Gläubige gleichzeitig in die Kirche kommen. Anmeldungen sind für einen Besuch dieser Messen aber notwendig. Die Anmeldesysteme sind nicht vereinheitlicht. Manche Pfarren bieten sie elektronisch oder telefonisch an, andere verteilen Platzkarten. Für Gläubige, die lieber zu Hause bleiben möchten, gibt es ein reichhaltiges digitales Angebot. Informationen dazu unter dioezese-linz.at/weihnachten

Welche Einschränkungen gelten ab dem 26. Dezember?

Der dritte Lockdown tritt am Stefanitag in Kraft. Die Ausgangsbeschränkungen gelten auch wieder tagsüber. Einzelne Angehörige oder enge Bezugspersonen darf man dennoch treffen. Treffen mit dem Lebenspartner sind ebenfalls gestattet. Ausgenommen von den Beschränkungen sind auch Aufsichtspflichten gegenüber minderjährigen Kindern. Großeltern dürfen beispielsweise mehrere Enkel gleichzeitig betreuen. Die Aufsichtspflicht darf auch von Personen wahrgenommen werden, die nicht zum engen Familienkreis zählen – etwa Babysitter oder Tagesmütter.

Was darf die Polizei kontrollieren?

Die Polizei darf nicht grundlos Corona-Kontrollen in privaten Wohnräumen durchführen. Wenn die Beamten aber einen begründeten Verdacht haben, dass gegen Corona-Maßnahmen verstoßen wird, können sie Anzeige erstatten.

Wo muss man jetzt eine FFP2-Maske tragen?

Ab dem 26. Dezember sind sie an zwei Orten Pflicht: in Seil- und Zahnradbahnen und bei einem Besuch in Senioren- und Pflegeheimen. Für einen solchen Besuch wird auch ein negativer Corona-Test benötigt. Ein Antigentest darf dabei maximal 24 Stunden alt sein, ein PCR-Test bis zu 48 Stunden.

Wie sieht es mit Silvesterfeiern und Feuerwerken aus?

Silvesterpartys mit mehreren Gästen sind nicht erlaubt. Zum Jahreswechsel gilt, dass ein Haushalt maximal eine Einzelperson aus einem anderen Haushalt empfangen darf. Das Innenministerium empfiehlt allen Bürgermeistern, keine privaten Feuerwerke zu genehmigen – öffentliche Feuerwerke wird es ebenfalls nicht geben.

Besuche im Altersheim sind nur mit Corona-Test und FFP2-Maske möglich. (APA) Bild: APA/BARBARA GINDL

Covid-Verordnung: Pflegeheime warnen wegen Besucherregelung vor Chaos

Die neue Covid-Maßnahmenverordnung hat am Mittwoch einen Aufschrei von Verantwortlichen und Mitarbeitern in Alten- und Pflegeheimen verursacht. Ein Grund ist die Besucherregelung für Weihnachten. Demnach dürfen heute und morgen zwei Personen aus einem Haushalt einen Bewohner insgesamt zwei Mal besuchen. Diese Ausnahme von der ansonsten geltenden Regel – ein Besucher pro Bewohner pro Woche – lässt die Pflegeheimbetreiber ein kaum zu bewältigendes Besucherchaos befürchten.

Denn Zutritt bekommt laut Verordnung nur, wer einen maximal 24 Stunden alten negativen Antigen-Test oder einen PCR-Test (höchstens 48 Stunden alt) vorweisen kann. „Alle, die das nicht tun, müssen wir abweisen“, sagt Bernhard Hatheier, Obmann der ARGE Alten- und Pflegeheime Oberösterreich. Denn die Möglichkeit, sich vor Ort testen zu lassen, sei kaum wo gegeben. „Die Idee dürfte in Wien geboren worden sein, wo es an jeder Ecke eine Apotheke gibt“, sagt Hatheier. Pflegeheime selbst könnten die Tests gar nicht abnehmen: „Unseren Mitarbeitern fehlt dazu die ärztliche Anordnung.“

Gerade die Mitarbeiter bekämen aber den Unmut der Angehörigen zu spüren. „Sie werden teilweise beschimpft, wenn sie Stunden am Telefon verbringen, um die sich permanent ändernden Vorgaben irgendwie zu rechtfertigen“, sagt Hatheier.

Die Kritik betreffe die „Sprunghaftigkeit und Kurzfristigkeit“ der Regierungsvorgaben. Darunter fällt für Hatheier auch eine neue Vorschrift betreffend die Präventionskonzepte. Diese müssen „Regelungen über ein verpflichtendes Aufklärungsgespräch für Bewohner nach einem mehr als zweistündigen Ausgang“ enthalten. Das komme völlig überraschend, sagt Hatheier: „Wir wissen nicht: Wer soll aufklären? Worüber sollen wir aufklären? Unsere Ressourcen sind knapp. Wer soll denn noch die eigentliche Betreuungsleistung erbringen?“

