Was wir von Bienen lernen können

Bienen gibt es auf unserer Erde seit Menschengedenken und noch viel länger. Die ältesten Funde von Bienen, die in Bernstein konserviert wurden, sind über 50 Millionen Jahre alt, die ältesten versteinerten Bienennester gar über 100 Millionen Jahre. So mancher Urzeitmensch wird schon von der Existenz von Bienen und Honig gewusst und sie als Segen erkannt haben. Und genauso lange kommt der Biene wohl auch eine religiöse Bedeutung zu. Aus der Steinzeit zeugen Höhlenmalereien von der Verehrung der Bienen, für die Ägypter galt Honig als so wertvoll, dass er den Pharaonen als Grabbeigabe diente, und die Hindus sehen die Bienen gar als Inkarnation der Gottheit Vishnu. Johannes der Täufer lebte nach dem Markusevangelium von Heuschrecken und wildem Honig (Mk 1,6) und der Kirchenlehrer Ambrosius soll als Kind von einem Bienenschwarm genährt worden sein, der sich auf seinem Gesicht niederließ. Er gilt aufgrund dieser Legende auch als Schutzpatron der Imker.

Besonders wichtig ist heute für uns die Rolle, die die fast 700 in Österreich nachgewiesenen Bienenarten für unser Leben und Ökosystem spielen. Die sozialen Bienen, also solche, die in einem Staat leben, sind dabei die kleinere Gruppe, doch von ihnen können wir am meisten für unser Leben lernen:

Honigbienen schauen im Volk aufeinander. Jede Biene, ob Weibchen oder Männchen, wurde von Geburt an mit gewissen Fähigkeiten und Organen ausgestattet und nimmt dementsprechend im Laufe ihres Lebens verschiedenste Aufgaben wahr. Immer solche, wie sie im Volk gerade gebraucht werden. Honigbienen leben seit Jahrmillionen von der Schöpfung, ohne sie dabei zu zerstören. Die Symbiose, die sie mit den Blütenpflanzen eingingen, bringt allen Beteiligten etwas. Die Bienen bekommen Nahrung und tragen dabei wesentlich zur Vermehrung sowie zur Arterhaltung der Blütenpflanzen und aller Tiere und Menschen, die von ihnen leben, bei.

Honigbienen nehmen sich genau das von ihren Vorräten, was das ganze Volk gerade zum Überleben braucht. Bienen achten auf ihre Vorräte. Sind wenige vorhanden und/oder ermöglicht das Wetter keinen Futtereintrag, fährt das Volk seinen Stoffwechsel sowie die Bruttätigkeit herunter. Keine Biene verschwendet unnötig Ressourcen.

Arbeiterinnen sind bereit, ihr Leben zu geben, um ihr Volk zu schützen. Kranke Bienen verlassen den Stock, um Epidemien vorzubeugen, und Wächterinnen wehren mit Stichen diejenigen ab, die ihrem Volk zu nahe kommen. Das Wohl der Gemeinschaft hat immer Vorrang vor dem Wohl des Einzelnen.

Bienen verschwenden keine Zeit für unnütze Dinge und Befindlichkeiten. Sie arbeiten, wenn sie gebraucht werden, halten ihre Ruhezeiten wie selbstverständlich ein und sind neugierig. Wenn sie etwas Nützliches bzw. Einträgliches entdecken, behalten sie diese Neuigkeit nicht für sich, sondern teilen diese sofort mit den anderen Bienen im Volk. Denn eines scheinen sie instinktiv zu wissen: Den größten Vorteil haben sie, wenn alle am Erfolg beteiligt sind.

Das alles sollte uns zum Nachdenken über unser Leben anregen.

