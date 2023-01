Was, wenn unter einem Grundstück Erdgasvorkommen gefunden werden?

Wie berichtet, sollen im Frühjahr Probebohrungen in Molln beginnen, weil ein großes Gasvorkommen vermutet wird. In der Gemeinde formiert sich Widerstand gegen das Projekt. Was passiert, wenn unter einem Grundstück Erdgas gefunden wird? Wem gehört das Gas in so einem Fall?

Die TV-Seifenoper "Dallas" handelt von der texanischen Familie Ewing, die aus den Erdölvorkommen unter ihrem Anwesen ein Imperium aufgebaut hat, in dem sich alles um Geld, Macht und Intrigen dreht. In Österreich wäre ein solcher Plot völlig unrealistisch.

Bild: OÖN Grafik

Denn alles Erdöl und auch Erdgas, das noch unter den Böden der Republik schlummern möge, gehöre dem Bund, sagt Rechtsprofessorin Erika Wagner, die Leiterin des Instituts für Umweltrecht an der Johannes Kepler Universität in Linz. So sehe es das sogenannte Mineralrohstoffgesetz, ein Bundesgesetz, vor.

"Nur der Bund ist berechtigt, Erdgas zu suchen und es sich anzueignen", sagt Wagner. Allerdings dürfe der Bund das Recht zur Förderung und Aneignung Dritten überlassen. "Gegen ein gesetzlich festgelegtes Entgelt, einen Förderzins", so die Expertin.

Der Grundeigentümer habe bei dieser Lizenzvergabe keine Mitspracherechte, solange kein Erdgas gefördert werde, so Wagner. Auch solange keine vorbereitenden Maßnahmen zur Förderung passierten, dürfe der Grundeigentümer nicht mitreden.

Der Lizenznehmer müsse indes bei der Behörde ein Arbeitsprogramm einreichen, das den zeitlichen Ablauf der Arbeiten und die geplanten Bergbauanlagen enthalte. Die Behörde habe dann das sogenannte Gewinnungsfeld zu definieren, das Details wie die Lage und Größe des Vorkommens und die Art der Erschließung enthalte, skizziert die Professorin die Rechtslage.

Am Ende braucht der Betreiber eine genehmigungspflichtige "Bergbauanlage", um auch tatsächlich fördern zu können. Auch Bohrungen ab 300 Metern Tiefe brauchen eine solche Bewilligung. Erst in dieser Phase des Verfahrens kommen dann Eigentümer, den Nachbarn und allen potenziell Gefährdeten Mitspracherechte zu. "Das eigentliche Anrainerverfahren in Molln steht also erst bevor." Es dürfe zu "keiner über das zumutbare Maß hinausgehenden Beeinträchtigung der Umwelt" kommen.

Übersteige die Erdgasförderung eine gewisse Menge an Kubikmetern, dann müsse auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden. Dabei hätten die Standortgemeinde, der Umweltanwalt und Bürgerinitiativen bzw. NGOs eine Parteistellung, sagt die Expertin.

Auch die naturschutzrechtlichen Anforderungen müssten geprüft werden. Eingriffe in ein Natura-2000-Schutzgebiet wie den Nationalpark Kalkalpen seien grundsätzlich nicht zulässig, "wenn damit negative Auswirkungen auf die Schutzgüter des Schutzgebiets" verbunden seien. "Wenn dies der Fall ist, dann darf das Projekt nur genehmigt werden, wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse am Projekt besteht und der Schaden kompensiert wird."

Die montanbehördlichen Aufgaben haben im Lauf der Jahre immer wieder die Zuständigkeit gewechselt: Ursprünglich lagen sie beim Wirtschaftsministerium, dann beim Landwirtschaftsressort, dann beim Ministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus. Seit Juli 2022 ist das Finanzministerium dafür zuständig.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen Gas-Suche in Molln: "Bohrung nur geringfügiger Eingriff ins Ökosystem" In Molln im oberösterreichischen Traunviertel sollen im Frühjahr Probebohrungen beginnen, da ein großes Gasvorkommen vermutet wird. In der Gemeinde formiert sich Widerstand gegen das Projekt. Dietmar Mascher beschwichtigt: „Zunächst muss es mal eine Probebohrung geben. Das Unternehmen hat nur eine Lizenz für eine Aufsuchung".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.