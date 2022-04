Was uns wirklich zusammenhält

Es war ein strahlend schöner, aber eisiger Jännermorgen in Washington, als John F. Kennedy seine erste Rede als US-Präsident hielt. Wir schreiben das Jahr 1961. Außenpolitisch herrschte der Kalte Krieg, die Angst, dass eine der beiden Großmächte auf den Atomknopf drückt, war immens. Innenpolitisch war das Land zerrissen von Rassenunruhen. Eine zunehmend frustrierte, weil unterdrückte schwarze Bevölkerung prallte auf eine weiße, die lang ersessene Rechte nicht teilen wollte. Seinem politischen Instinkt folgend rückte Kennedy in seiner – auch 60 Jahre später noch – vielfach zitierten Rede das Miteinander in das Zentrum: „Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann – fragt, was ihr für euer Land tun könnt.“

Die Parallelen zu heute sind unübersehbar. In Europa ist mit dem Krieg eingetreten, was gerade jüngere Generationen für denkunmöglich hielten. Die Bilder von zerbombten Städten, von verletzten und flüchtenden Menschen gehen durch Mark und Bein. Sie verstärken die empfundene Perspektivenlosigkeit, die sich in zwei Jahren Pandemie in vielen Köpfen festgesetzt hat. Die kleinen Freuden, die unseren Alltag bereichern – von der abendlichen Chorprobe bis zum spontanen Treffen mit Freundinnen –, all das wurde auf irgendwann später vertagt. Dass wir uns seit Monaten mit Ghetto-Faust und Ellbogen-Check anstelle eines Händedrucks oder einer Umarmung begrüßen, unterstreicht diese Distanz. Familien und langjährige Freundschaften entzweiten sich an der Frage, ob eine Impfung gegen Corona das probate Mittel zur Bekämpfung der Pandemie sei.

Es ist höchst an der Zeit, die entstandenen Brüche in unserer Gesellschaft zu heilen und bei aller Schwere des Alltags die Leichtigkeit des Seins wiederzuentdecken. Das wollen auch wir als größte Zeitung des Landes aktiv unterstützen. In unserer Frühjahrsserie „Miteinander“ stellen wir Ihnen, geschätzte Leserin und geschätzter Leser, Menschen aus unserer Heimat vor, die wieder zusammengefunden haben – sei es in Sportvereinen, beim gemeinsamen Musizieren oder am Stammtisch. Wir sind im ganzen Land unterwegs und porträtieren jene, die das Gemeinsame über das Trennende stellen. Jene, die uns zeigen, was uns als Gesellschaft wirklich zusammenhält.

Zu diesem „Miteinander“ laden wir Sie ein.