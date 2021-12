Was über die Feiertage erlaubt ist und was nicht

Über die Weihnachtsfeiertage und zu Silvester fällt de facto der Lockdown auch für Ungeimpfte. Das haben gestern Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) und Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz verkündet.

Das ist während dieser Tage möglich:

Am Heiligen Abend, am 25., 26. Dezember sowie am Silvestertag dürfen auch Ungeimpfte an privaten Treffen mit maximal zehn Personen teilnehmen.

Bei Zusammenkünften mit Familienmitgliedern oder Freunden mit mehr als zehn bis maximal 25 Personen müssen hingegen alle Teilnehmer geimpft oder genesen sein (2G-Regel).

In der Gastronomie, Hotellerie und im Handel bleibt hingegen die 2G-Regel aufrecht: Ungeimpfte dürfen im Gegensatz zu Geimpften und Genesenen Silvester nicht in einem Lokal feiern. Die Corona-bedingte Sperrstunde um 23 Uhr wird für diesen Tag aufgehoben, es gelten die jeweils üblichen Sperrstunden der Bundesländer. Damit kann also auch auswärts um Mitternacht angestoßen werden. Allerdings: An der Bar oder auf der Tanzfläche zu feiern, ist weiterhin nicht möglich, Steh- und Nachtgastronomie bleiben weiterhin tabu.

ZIB 1: Lockerungen für Ungeimpfte an Feiertagen

Mückstein appellierte an alle, neben den Maßnahmen wie Masketragen, Handhygiene sowie Kontaktreduktion sich vor Feiern unbedingt testen zu lassen. Auch sollte die Zeit vor Weihnachten genutzt werden, um sich impfen bzw. boostern zu lassen.

Inzidenz der Ungeimpften steigt

Die Zahlen sprechen inzwischen eine deutliche Sprache: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Ungeimpften in Oberösterreich ist verglichen mit den Zahlen der Geimpften seit Wochenmitte beinahe um das Zehnfache höher: Am vergangenen Donnerstag betrug laut Land OÖ die Inzidenz der ungeimpften Personen 820, jene der geimpften 80.

Mit Blick auf die neue Omikron-Variante müsse man Vorsicht walten lassen, sagte Mückstein, doch man habe sich in den vergangenen Wochen einen gewissen Spielraum erarbeitet.

Derzeit dürfen ja lediglich Geimpfte und Genesene am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, also im nicht lebensnotwendigen Handel einkaufen, ins Gasthaus oder ins Hotel. Für Ungeimpfte ist bis kommenden Dienstag, 21. Dezember, ein Lockdown inklusive Ausgangsbeschränkungen in Kraft. Dieser soll auch im Hauptausschuss um weitere zehn Tage verlängert werden.

Lockdown: Kontrollen

Seit Beginn des Lockdowns am 22. November wurden bis gestern in Oberösterreich insgesamt 1444 Covid-Verwaltungs- sowie 16 Strafrechtsanzeigen erstattet.

Darunter waren unter anderem Anzeigen gegen Lokalbetreiber (598), gegen Teilnehmer von Demonstrationen u.a. wegen Nicht-Tragens einer Maske (341) und wegen Verlassens des Wohnbereichs (335).

