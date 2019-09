Was Studenten im neuen Jahr erwartet

Der Sommer ist vorbei. Und mit ihm auch die Ruhe, die in den vergangenen drei Monaten an Oberösterreichs Hochschulen herrschte. Der erste Tag im Oktober ist für Studenten auch der erste Tag im neuen Semester: Ab heute werden sich allein an der Johannes-Kepler-Universität (JKU) und den vier Standorten der Fachhochschule (FH) Oberösterreich wieder mehr als 25.000 Hochschüler in ihre Bücher vertiefen.

Dass dieser Lerneifer anhält, ist für die Studentenvertreter der JKU im neuen Jahr besonders wichtig: "Dieses Studienjahr ist die Grundlage für die Berechnung, wie viel Geld die Universität in den nächsten Jahren vom Ministerium bekommt", sagt Edin Kustura, Vorsitzender der ÖH. Je mehr Prüfungen die Studenten erfolgreich absolvieren, desto besser sind die Aussichten. "Möglichst viele Studenten sollten im neuen Jahr 16 ECTS-Punkte sammeln", sagt Kustura. Die ÖH werde sich deswegen dafür einsetzen, dass mehr Lehrveranstaltungen und Prüfungstermine angeboten werden, auch mehr Sommertermine seien für kommendes Jahr geplant.

Um Berufstätigen – das sind an der JKU sieben von zehn Studenten – keine Steine in den Weg zu legen, wolle man auch den Ausbau der Onlineangebote forcieren und verstärkt auf "E-Learning" setzen. Ein wesentlicher Punkt auf Kusturas Agenda für das neue Studienjahr ist die Parkplatzsituation. "Wir setzen uns weiter für günstigere Öffi-Tickets ein und für den Bau eines Parkhauses. Dafür haben wir mit der Stadt und der Universität bereits gute Gespräche geführt", sagt Kustura.

Das Parkplatzthema wird heuer auch Johannes Reiter beschäftigen. Der Vorsitzende der FH-Hochschülerschaft wolle die Situation an "allen vier Standorten" verbessern. Vor allem in Wels sei das dringend notwendig.

"Es stehen mittlerweile kaum noch Parkplätze zur Verfügung. Wir werden versuchen, studentenfreundliche Tarife in umliegenden Parkhäusern zu gestalten", sagt Reiter. Auch mehr Park-and-ride-Standorte seien angedacht. Außerdem werde man auch in Zukunft "daran feilen", die Studienvertretung weiter auszubauen und damit breiter aufzustellen.

Start an acht Universitäten

Neben der JKU und der Fachhochschule Oberösterreich beginnt heute an sechs weiteren Universitäten im Land das neue Semester.

Studierende an der Bruckneruniversität, der Kunstuniversität und der Fachhochschule für Gesundheitsberufe stehen genauso vor neuen Herausforderungen wie Studenten an den beiden Pädagogischen Hochschulen und der Katholischen Privatuniversität.

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at