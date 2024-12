Was passiert, wenn Volksschüler die Unterrichtssprache nicht verstehen

"Weil die Schüler die Unterrichtssprache nicht ausreichend verstehen, wird ihnen langweilig und sie fangen an zu stören", sagt Helga Zeiringer, Direktorin der Weberschule VS 14 in Linz. Sprachliche Vielfalt ist in dieser Schule die Regel, nicht die Ausnahme: 60 Prozent der Kinder haben nicht Deutsch als Muttersprache. Sie kommen aus 24 unterschiedlichen Sprachräumen.