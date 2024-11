Was passiert, wenn Langzeitvermisste plötzlich wieder auftauchen

In der Landesleitzentrale werden alle Hinweise gesammelt. Jedem einzelnen wird nachgegangen.

Der Fall beschäftigte die Ermittler seit 20 Jahren. Seit damals fehlte jedes Lebenszeichen des Oberösterreichers – so lange, bis er im Jahr 2022 an einer ausländischen Grenze routinemäßig seinen Pass herzeigte. In diesem Moment wurde der Reisende selbst zum wichtigsten – letzten – Puzzlestein des langjährigen Vermisstenfalls.