Sie habe den Ort des Schreckens einmal sehen und erleben wollen, erzählt Shirel A., während sie am oberen Absatz der sogenannten "Todesstiege" in Mauthausen steht. Über 186 steile Stufen mussten Häftlinge des KZ Mauthausen Steine aus einem Steinbruch nach oben tragen, viele Zwangsarbeiter wurden dabei zu Tode geschunden. "Es ist schrecklich, unbeschreiblich. Man kann gar nicht begreifen, was hier passiert ist", sagt Shirel.