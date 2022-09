Was Oberösterreich diese Woche bewegt hat

Die meistgelesene Geschichte dieser Woche war eine Lokalgeschichte aus dem Salzkammergut. Die alte "Dorferwirtin" Maria Habring von der "entern Seeseit" berichtete im Gespräch mit Norbert Blaichinger über ihr äußerst bewegtes Leben. Warum ihr, als sie 21 Jahre alt war, viel Neid entgegenprallte können Sie hier nachlesen.

Wellen schlug am Sonntag auch die Evakuierung eines vollbesetzten Railjets in Linz. Der Zug war aufgrund eines technischen Defekts auf freier Strecke stehengeblieben und konnte die Fahrt nicht mehr fortsetzen. Regionalredakteurin Sarah Kowatschek hat mit einer 16-jährigen Berufsschülerin aus Grieskirchen gesprochen, die stundenlang in dem Zug festsaß.

Die steigenden Energiepreise werden die Menschen in Oberösterreich noch länger begleiten und fordern. Wirtschaftsredakteurin Ulrike Rubasch hat recherchiert, welche Auswirkungen die Mehrkosten auf die Shops in der PlusCity haben. Es sei Feuer am Dach, denn wenn die Hilfen zu spät kämen, "sind die Geschäfte geschlossen, der Händler kommt dann nicht mehr zurück".

Die Wirtschaftsredakeure Sigrid Brandstätter und Philipp Fellinger haben sich in der Baubranche umgehört. Da sich viele Private aufgrund der steigenden Grundstücks- und Rohstoffpreise nicht mehr über einen Hausbau trauen, sorgen sich die Baufirmen um das kommende Jahr. "Es herrscht eine große Angst vor 2023. Die Subfirmen fragen bei uns, ob wir eh noch genug Arbeit für sie haben werden", erzählt etwa der Chef von EtziHaus/AustroHaus.

Ein tragischer Tod eines jungen Menschen hat sich am vergangenen Wochenende in Haag am Hausruck ereignet. Der 16-jährige Leon aus Hohenzell dürfte sich auf dem Heimweg von einer Disco verirrt haben und geriet auf die A8. Dort wurde der Bursch von einem Auto erfasst und starb. Gabriel Egger (Regionalressort) hat herausgefunden, dass die Polizei noch immer nach Zeugen des Unfalls sucht.