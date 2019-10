Was macht ein Fasan auf dem Friedhof?

Nur wer ganz genau hinsieht, lernt die Bewohner der Linzer Friedhöfe kennen: zum Beispiel jenen Fasan, der durch den Stadtfriedhof St. Martin stolziert, oder Hasen, Vögel und Eichhörnchen, die sich im Urnenhain häuslich eingerichtet haben. "Viele Eichhörnchen sind so zahm, dass sie den Besuchern aus der Hand fressen", sagt Mario Wagenhuber, Leiter des Bereichs Bestattung und Friedhöfe der Linz AG. Für die Vögel hängt ein Mitarbeiter sogar Futterhäuschen auf.

Doch Tiere und der Friedhof – wie passt das zusammen? Die Erinnerungskultur habe sich in den vergangenen Jahren geändert, sagt Wagenhuber: "Friedhöfe sind nicht mehr nur letzte Ruhestätten, sondern auch Erholungsraum für die Besucher." Sie haben sich zu Parks entwickelt: "Diese nutzen auch viele Tiere als Rückzugsort."

Bestattungen im Wald, am Teich

Doch nicht nur die Friedhöfe selbst, sondern auch die Vorstellung über die Art der Bestattung hat sich verändert. So können sich laut einer Umfrage im Auftrag der Wiener Friedhöfe zwei Drittel der Wiener eine alternative Variante vorstellen. Vor vier Jahren waren es erst 38 Prozent.

Auch in Linz ist das Interesse an neuen Formen der Bestattung groß. So gibt es im Stadtfriedhof einen Wald für Bestattungen. Das Besondere: "Die Angehörigen wissen nicht, wo der Verstorbene genau begraben liegt", sagt Wagenhuber. Für Blumen und Kerzen gibt es einen Extraplatz.

Auch Bestattungen in der Nähe von Wasser sind im Stadtfriedhof möglich. Dafür wurden in der Umgebung eines Teiches Bronzekugeln aufgestellt, die mit dem Erdreich verbunden sind. Die Asche wird in einer biologisch abbaubaren Kapsel in eine der Kugeln gelegt. So kann die Asche verrotten. Wagenhuber: "Die Leute wollen sich beim Thema Bestattung individuell entscheiden können."

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Herbert Schorn Redakteur Land und Leute h.schorn@nachrichten.at