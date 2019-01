Was macht denn ein Elch mitten im Mühlviertel?

LINZ. Welche Säugetiere in Oberösterreich leben: Bürger können auf Plattform Beobachtungen melden – so entsteht neues Verzeichnis.

Bereits mehrmals wurden im Mühlviertel Elche gesichtet, unter anderem in Leopoldschlag. Bild: (Naturschutzbund/Ziegler)

Echt, ein Elch? Bei diesem Anblick dürfte sich ein Landwirt im Mühlviertel wohl mehrmals die Augen gerieben haben. Seelenruhig spaziert in Leopoldschlag ein junger Elch über die Straße und lässt sich nicht einmal vom Lärm des Traktors ablenken. Sogar bildlich wurde diese Begebenheit nahe der tschechischen Grenze festgehalten.

Doch kann das sein, ein Elch im Mühlviertel? Durchaus, sagt Stephan Weigl, Leiter des Biologiezentrums in Linz: "Es gibt zwei kleine Elch-Populationen auf tschechischer Seite. Wir wissen von knapp 200 Sichtungen von Elchen im Mühlviertel."

Solche, aber auch weit weniger spektakuläre Beobachtungen sind es, die sich die Initiatoren eines neuen Projektes wünschen: Auf der Plattform naturbeobachtung.at können ab sofort Sichtungen von Säugetieren gemeldet werden. "In Oberösterreich leben 79 verschiedene Säugetierarten", sagt Weigl. Doch wie sich die Populationen entwickeln, wo und unter welchen Umständen die Tiere leben – das ist großteils unbekannt.

Daher haben sich der Naturschutzbund und das Biologiezentrum zusammengetan. Der Naturschutzbund stellt die Plattform, auf der bisher schon andere Tierarten gemeldet werden konnten, zur Verfügung. "Wir haben auch eine eigene App entwickelt, um das Melden der Tiere so einfach wie möglich zu machen", sagt Gernot Neuwirth vom Naturschutzbund. Wissenschaftlich betreut wird das Projekt vom Biologiezentrum. Experten überprüfen und korrigieren notfalls die gemeldeten Funde und geben bei Fragen Rückmeldung.

Gemeldet werden sollen alle Sichtungen von Säugetieren, vom Reh bis zum Biber, vom Maulwurf bis zum Eichhörnchen. Sogar tote Mäuse, die die Hauskatze fängt, oder Igel, die auf der Straße überfahren wurden, können im Linzer Biologiezentrum abgegeben werden. "Wir wollen ein möglichst breites Wissen über den Bestand der Säugetiere in Oberösterreich erarbeiten", sagt Weigl. Daraus soll bis 2021 ein Säugetier-Atlas für das Bundesland entstehen. Denn welches Säugetier wo lebt – das weiß bis jetzt niemand so genau.

Das Projekt

So funktioniert’s: Auf der Naturschutzbund-Plattform naturbeobachtung.at sollen Naturfreunde Sichtungen von Säugetieren, etwa Rehe, Igel, Marder oder Fledermäuse, am besten mit Fotos melden. Zusätzlich gibt es eine App fürs Handy. Daraus entwickelt das Biologiezentrum einen Verbreitungsatlas der Säugetiere in Oberösterreich.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema