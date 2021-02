37 Corona-Infizierte hochgerechnet auf 100.000 Einwohner vermeldete das Land Oberösterreich mit Stand Mittwochnachmittag in Steyr. Oberösterreichs drittgrößte Stadt steht damit in Sachen Pandemie-Bekämpfung landesweit aktuell am besten da. Am anderen Ende der Skala steht der Bezirk Gmunden. Hier wurden am Mittwoch (Stand 17 Uhr) 203 Fälle pro 100.000 Einwohner ausgewiesen – der höchste Wert im Corona-Ranking des Landes.