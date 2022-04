Was machen Sie für den Klimaschutz, Herr Bischof?

Bewerbungsgespräche waren für Michael Chalupka als Direktor der Diakonie Österreich alltäglich. Eines blieb dem heutigen Bischof der evangelisch-lutherischen Kirche Österreichs aber in besonderer Erinnerung. Weil es einen nachhaltigen Nachdenkprozess auslöste. "Eines sag’ ich Ihnen gleich: Wenn Sie mich einstellen, steige ich mit Sicherheit in kein Flugzeug", hatte eine Bewerberin für eine Stelle in der Kommunikationsabteilung Ende der Neunzigerjahre zu ihm gesagt. Eine Frau, ein Wort.

Zu Konferenzen in ganz Europa fuhr sie ausschließlich mit dem Zug. "Das hat mich damals bewogen, mich intensiver mit dem Thema Klimaschutz zu befassen", sagte Chalupka gestern vor zahlreichen Schülern des Reformpädagogischen Oberstufenrealgymnasiums der evangelischen Kirche in Linz (ROSE). Auf dem Gelände der Tabakfabrik war der Bischof eingeladen, mit den Schülern über Klimawandel und Klimagerechtigkeit zu sprechen – und sparte nicht mit Selbstkritik. "Ich gehöre zu der Generation, die verantworten muss, dass die Welt jetzt so aussieht, wie sie aussieht. Darum müssen wir jetzt auch Verantwortung dafür übernehmen", sagte er.

Problem mit Denkmalschutz

Es sei an der Zeit, nicht ständig über Verzicht zu sprechen. "Klimaschutz ist kein Verzicht. Es ist nur eine Umstellung, eine Veränderung der Lebensgewohnheiten. Ich bin wirklich sehr viel mit meinem Diesel-Auto gefahren. Der Umstieg auf ein Elektroauto war aber kein Verzicht, sondern einfach eine Neuerung", sagte Chalupka. Intensiv arbeite die evangelische Kirche an Klimaschutzkonzepten für ihre Pfarrgemeinden. "Es gibt immer noch mehr als 28 Pfarrgemeinden, die mit Öl heizen. Dem entgegenzuwirken, wäre ein erster Schritt", sagte Chalupka.

Der Vorstoß, alle Kirchen mit Photovoltaikanlagen auszustatten, scheitere am Denkmalschutz. "Es wäre gut, hier auch politisch eine Lösung zu finden", sagte der Bischof.

Für Leo, Schüler des ROSE, sei eine Kirche, die sich für Klimaschutz einsetze "deutlich attraktiver". Dem stimmte Chalupka zwar zu, betonte aber, dass die Kirche Verantwortung übernehmen müsse und den Klimaschutz nicht als "Modeerscheinung" benutzen dürfe. Die evangelischen Kirchen begehen 2022 das "Jahr der Schöpfung". Das Ziel: Die Bewahrung der Schöpfung für die nächste Generation. "Und gerade hier ist der Klimaschutz von zentraler Bedeutung", sagte der Bischof. (geg)