Was kommt nach dem provokanten Linz-Video?

LINZ. "Der nächste Schritt wird spannend: Was kommt nach dem provokanten Video?" Diese und noch viele weitere Fragen stellten JKU-Rektor Meinhard Lukas und OÖN-Redakteur Christian Kitzmüller als Moderatoren bei einer hochkarätigen Podiumsdiskussion an der Linzer JKU zur umstrittenen Kampagne "Linz ist Linz", bei der JKU-Professor Christoph Teller (Institut für Handel, Absatz und Marketing), Tourismusdirektor Georg Steiner, Landtagsabgeordneter Peter Binder (in Vertretung von Bürgermeister Klaus Luger), City-Ring-Managerin Ursula Fürstberger-Matthey und Kulturmanagerin Maren Richter darüber debattierten, ob Linz wirklich so ist, wie im Video von Regisseur Sinisa Vidovic – der natürlich auch zu Wort kam – dargestellt. In der Freitag-Ausgabe lesen Sie mehr über die phasenweise sehr lebhafte Diskussion.